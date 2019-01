Mladoboleslavsko - Vlašim dlouho bojovala o postup, nahoře skončila i rezerva Mladé Boleslavi. Naopak Kolín s příbramským béčkem spadly do divize

Dva úspěchy a dva velké propadáky. Tak lze stručně shrnout působení kvarteta středočeských zástupců v uplynulém ročníku České fotbalové ligy.

Zatímco celek Vlašimi se dlouho rval o postup o druhé ligy, kam se nakonec podívá juniorka pražské Sparty, a mladoboleslavská rezerva si lebedila v klidných vodách středu tabulky a nakonec skončila dokonce čtvrtá, v Kolíně a v Příbrami zavládlo obrovské zklamání. Sestupové.

Vlašim

Maximální spokojenost. To jsou slova kouče Vlašimi Zdeňka Haška. „Uplynulá sezona se nám povedla se vším všudy. Třetí místo ve třetí lize a rezerva navíc postoupila do krajského přeboru. Prostě paráda,“ jásá Hašek nadšeně.

A přitom – kdo by to byl býval pod pátém podzimním kole řekl? Vlašim měla na svém kontě pouhoupouhý jeden jediný bodík. „Nikdo nám tehdy nevěřil,“ otřepe se Hašek při vzpomínce na špatný start nováčka do sezony.

Ale od té doby Vlašim jela. Spolehla se na srdce týmu, které tvořili borci Lizák s Vořechovským, na podporu města a také na famózní fanoušky, kterých chodilo nejvíc v soutěži. A tým vsadil na ofenzivní fotbal. Vyplatilo se. „Moc mě potěšilo, že jsme nastříleli nejvíc gólů v soutěži. Chtěli jsme hrát atraktivně pro diváky a to se povedlo,“ mne si ruce kouč, který u týmu zůstává.

Mladá Boleslav B

V předchozím ročníku ČFL se rezerva Mladé Boleslavi horko těžko zachraňovala. Závěr soutěže ale dokázal nový kouč Karel Stanner spolu s asistentem Jiřím Tymichem zvládnout a další ročník už byl o něčem úplně jiném. Na spodní patra tabulky se zapomnělo.

Boleslavské mladíky vhodně doplňovali hráči širšího kádru prvoligového týmu a konečné čtvrté místo je tím nejlepším vysvědčením.

„Perfektně nám vyšel podzim. Udělali jsme hodně bodů a na jaře jsme si každý zápas užívali. Byla to super sezona,“ pochvaloval si kapitán rezervního celku Martin Mrvík.

Podle něj se do hry týmu promítly především vyčištěné vztahy v kabině co se týká spolupráce s prvoligovým áčkem. „V loňské sezoně byli hráči áčka, kteří šli hrát za nás, spíše naštvaní, že musí nastoupit za béčko. V této sezoně byli kluci rádi, že si můžou jít kopnout, když třeba nehráli v lize,“ všiml si.

Kolín

Měli za cíl skončit mezi pátým a sedmým místem. Jenomže realita byla jiná. Fotbalisté Kolína se musí minimálně na rok s ČFL rozloučit. Díky špatnému jaru sestoupili do divize. A dokonce se spekuluje i o tom, že za tím nestojí jen špatné výkony na hřišti. Jde možná i o komplot rozhodčích a svazových činovníků. Vše v červnu vyvrcholilo i trestním stíháním kolínského klubového šéfa Zdeňka Herverta. Jak Deník nedávno informoval, Hervert se prý měl snažit úplatky ovlivnit tři zápasy. To se ale nepovedlo. A Kolín prý není jedinou obětí spiknutí. Do nemilosti se dostali i další Středočeši, Libiš a Dobrovice. A – světe, div se – poroučely se z divize do krajského přeboru. Dobrovice se dokonce k poškození svého týmu chystá vydat oficiální prohlášení.

A co říká kolínský trenér Stanislav Kocourek? „V zimní přestávce jsme se dozvěděli, že Kolín bude mít velké problémy s udržením soutěže. Tyto zprávy přišly přímo z vedení z fotbalového svazu v Čechách a my jsme je nebrali na lehkou váhu. Snažili jsme se bojovat co to šlo. Ze sedmnácti jarních utkání nás evidentně sudí poškodili v devíti z nich. Mnoho těchto ovlivněných utkání bylo na domácím hřišti. Za jarní část sezony jsme měli zahrávat pět jasných penalt, nekopali jsme ani jednu. Proti nám se kopaly čtyři, z toho dvě byly vymyšlené. Z toho všeho plyne, že jsme neměli stejné výchozí podmínky jako naši soupeři a na některé naše hráče to mělo vliv. Přesto jsme se mohli zachránit, kdyby v utkáních, která nebyla ovlivněna rozhodčími, a my jsme v nich byli lepší, bodovali naplno,“ řekl kouč.

Ten zatím neví, jestli u týmu nadále zůstane. „Domnívám se, že nyní se musí počkat na rozhodnutí vyšetřujících civilních a sportovních orgánů a pak se můžeme bavit o trenérech, hráčích, o organizaci sportovní činnosti,“ vrátil se k případu Zdeňka Herverta.

Příbram B

Rezerva Marily Příbram zkusila pro záchranu udělat vše, co mohla. Celkem třikrát vyměnila trenéra. Ale záchrana přesto nepřišla.

Tým, ve kterém se kromě trenérů vystřídala i celá řada hráčů, se nedokázal správně nastartovat. Minimálně rok tak bude

působit v divizi. Pod vedením Františka Baráta.

„V nižší soutěži chceme dát ještě větší prostor našim talentovaným mladíkům, kterých každý rok z našich dorosteneckých družstev odchází velké množství pryč. A pokud to půjde, postoupit za rok zpět do ČFL,“ říká marketingový ředitel Marily Petr Větrovský.

