„Myslím, že v první půli jsme měli hodně možností dát nějaké góly. To se nám ale nepovedlo a myslím, že tím výsledkem jsme za to potrestaní. Neměli jsme dostatečnou kvalitu,“ hodnotil zkušený středopolař ofenzivní fázi svého mužstva, která ve finální fázi drhla. Kromě Nikolaje Komličenka, který na konci prvního poločasu srovnával na 1:1, měli velké šance i další hráči.

„Ve finále si myslím, že největší šanci měl možná Tomáš Ladra, který to tam pěkně dostal a mohl to trefit, ale dal to kousek mimo,“ popisoval Matějovský ofenzivní akci ze samotného konce utkání, kdy Ladrova rána z otočky proletěla po zemi asi metr vedle branky soupeře.

Šymkent působil v defenzivě kompaktně a dobře vykrýval volný prostor, což boleslavský špílmachr přiznal. „Bylo to takové obléhání, bylo to hodně těžké. Hráli to vzadu v pěti, bylo hodně těžké se k nim dostat. Bylo to asi o tom, jestli tam dáme nějaký centr, kterým bychom se tam dostali,“ popisoval Matějovský obtížné dobýváni šestnáctky Kazachů.

I proto skončilo utkání nerozhodně, byť trefa Šymkentu nese jistou pachuť. Běloruský sudí nařídil volný kop po souboji Laca Takácse s Joaem Paulem, bylo to ovšem velmi sporné rozhodnutí. „Já jsem byl trošičku dál, ale kluci říkali, že si nemyslí, že by to byl faul. Viděl jsem jen odkopnutý balon, který šel po tom zásahu Ládi Takácse směrem od naší brány, takže mi přišlo, že trefil balon. Neodkážu to ale úplně posoudit,“ líčil Matějovský, jak inkriminovaný moment viděl ze svého pohledu.

Z nařízené standardky se parádní ranou trefil exboleslavský Mirzad Mehanovič a zařídil svému současnému zaměstnavateli nadějný výsledek. Mladá Boleslav se ale o postup chce porvat. „Rozhodně to člověk nebude balit. Samozřejmě jsme si představovali lepší výsledek, což se ale nepovedlo. Pojedeme tam s tím, že se pokusíme ten postup urvat, i když to nebude jednoduché,“ vyhlásil kapitán týmu z města aut. „Pozitivem je, že jsme byli víc na balonu, měli jsme víc možností. Cítíme, že máme na to, abychom to zvládli. To si musíme dát do hlavy.“

Ještě před odvetou ale na Matějovského a jeho spoluhráče čeká nedělní ligový zápas s Opavou. „Jak to jde v rychlém sledu, tak člověk musí rychle přepínat, musí se snažit co nejrychleji se dát do kupy na další utkání. Teď to bude i u nás, máme nedělní ligové utkání, které chceme zvládnout co nejlépe. Až potom se můžeme bavit o tom, co bude další týden,“ uzavřel Marek Matějovský.

Michal KONVALINA