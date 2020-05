Pro příští sezonu jste se stal PR pracovníkem ve futsalové Spartě Praha. Jak se to seběhlo?

První spolupráce již proběhla při futsalové lize mistrů v Praze v loňském roce, kde jsem organizoval poločasový program. Už delší dobu se známe s trenérem Benim Simitčim a nyní doba koronavirová přinesla nové příležitosti se spojit, navázat spolupráci a tuto výzvu jsem samozřejmě jako velký sparťan s radostí přijal.

Jak se na novou práci těšíte a co od toho očekáváte?

Spolupráce se už rozeběhla, ale samozřejmě se těším, až bude možné se setkat s hráči a funkcionáři osobně, nyní řešíme vše online a futsalová sezona 2019 - 2020 je předčasně ukončena, ale na novou sezonu máme velké plány. Budu mít na starosti zejména jednání s partnery, online propagaci, rozhovory s hráči, sociální sítě a samozřejmě budu součástí týmu na všech domácích i venkovních zápasech.

Máte zkušenost s podobnou prací?

Tuto pozici vykonávám už sedm let pro mezinárodní turnaj PragaCup a působím v marketingové agentuře. Ale nyní se z amatérského futsalu přesouvám na profesionální úroveň, což je samozřejmě obrovský skok a spolupráce na úplně jiné úrovni, ale jak se říká, jsem připraven se postavit se výzvě.

Máte za sebou pořádání mnoha turnajů, vaší činností jste se podílel třeba na halovém mistrovství Evropy v atletice, mistrovství světa v ledním hokeji. Přispělo i toto k tomu, že budete nyní pracovat ve Spartě?

Na těchto akcích jsem působil jako dobrovolník, nabrané zkušenosti jsem přenášel na svůj organizační tým PragaCup a těžil z nich při organizování sportovních událostí pod hlavičkou PragaCup. Ale řekl bych, že nejvíce mi pomohl právě mezinárodní futsalový turnaj PragaCup, kde jsem se dostal do futsalového podvědomí.

Už sedm let organizujete amatérské turnaje. Co vás na tom nejvíce baví?

Musím podotknout, že z amatérských turnajů ze skromných začátků se už stali poloprofesionální turnaje, například na letním turnaji PragaCup se setkává pět set hráčů a diváci, a kvalita každý rok raketově roste. Ale stále jsou všechny turnaje otevřené veřejnosti. Nejvíc mě baví asi ta výzva, aby vše klaplo na jedničku v jeden den po půl roce příprav. Je to setkání přátel, několika národností, setkání s celebritami, možnost nových kontaktů a nepopsatelný pocit emocí. Nikdo si nedovede představit, jak je náročné organizovat tak velký turnaj pro týmy z několika států, je to obrovský tlak a každý turnaj říkám kolegům, že to byl už poslední turnaj (smích). Ale děkovné zprávy hráčů a funkcionářů po turnajích mi dodávají energii do plánování dalších akcí. Zatím jsme na čísle dvaceti mezinárodních turnajů PragaCup a nespočet menších turnajů pod hlavičkou organizace PragaCup.

Budete moci nakouknout pod pokličku velkého futsalového klubu. Jaká jsou vaše očekávání?

Je to vytoužené, jsem sparťan od malička. Když by mi někdo řekl, že se z Futsal Milovice dostanu do Sparty, tak bych si myslel, že se zbláznil. Ale jsem nohama na zemi, je před námi spousta práce, půjdeme krůček po krůčku a jsem přesvědčen, že tvrdá práce se vyplatí.

Znáte někoho ze sparťanského kádru osobně? Setkal jste se s někým na vašich turnajích?

Kapitán Sparty Tomáš Drahovský s trenérem Benim Simitčim osobně navštívili turnaj PragaCup a také juniorští hráči. Z futsalového prostředí znám více než půlku týmu sparťanského týmu, takže o to by měla být komunikace a rozhovory s hráči jednodušší. Tedy aspoň doufám (smích).

Mohou se milovníci turnajů v malé kopané a futsalu těšit na další vaše turnaje, nebo teď budete směřovat veškerou iniciativu jen ke Spartě?

Zatím nemám v plánu cokoliv rušit, ba naopak. Díky působení ve Spartě se otevírají nové příležitosti i pro PragaCup. Myslím, že se mají hráči a fanoušci na co těšit.

Lukáš Řezníček

Bydliště: Milovice

Narozen: 1988

Předchozí působení: Futsal Milovice

Zaměstnání: Marketing manager

Další oblíbené sporty: malý fotbal, 1vs1 fotbal

Oblíbené jídlo: pizza