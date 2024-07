Luboš Kurzweil ČTK dnes 15:30

Fotbalisté Mladé Boleslavi by se v případě postupu do třetího předkola Konferenční ligy utkali s lepším ze souboje mezi izraelským Hapoelem Beer Ševa a bulharským mužstvem Černo More Varna. Úvodní zápasy jsou na programu 8. srpna, odvety o týden později. Středočeši by začínali doma. Rozhodl o tom los ve švýcarském sídle UEFA v Nyonu.