Autor myšlenky Jan Ďoubal si uvědomuje, že spolupráce okresů je velmi důležitá. „A to i s ohledem na výměnu názorů a zkušeností,“ zdůraznil. „Zvláště když je nás například v rámci Středočeského kraje nových předsedů vcelku dost, a to prvotní propojení je pro mě nejbližší,“ řekl Ďoubal.

Za jeho myšlenku ho chválí i na opačném pólu kraje, třeba ve Velvarech, kde neváhali a svoje béčko přihlásili. „Sami jsme o nějaké takové soutěži přemýšleli a jsme rádi, že to napadlo lidi na svazu. S přihláškou jsme neváhali, já mám totiž fotbal rád a jsem rád, když se hraje. Na jakékoliv úrovni,“ řekl Deníku předseda Slovanu Velvary David Vedral, jehož tým vedený Radkem Šmídem je lídrem okresního přeboru Kladenska.

Letos bude krajská Liga mistrů suplovat nedostatek zápasů v sezoně, napříště by se ale měla odehrát vždy po skončení klasického ročníku. Osloveni budou vždy vítězové okresních přeborů, případně celky na druhém místě. Hrát se bude tak jako v Lize mistrů vyřazovacím způsobem, ale v případě remízy se jde hned na penalty.

Pokud by se příští rok přihlásilo všech 12 týmů, sáhne pořádající Středočeský krajský fotbalový svaz k systému s předkolem pro osm mužstev a čtyři přímo postupující do čtvrtfinále.

To se však letos nestane, přihlášku totiž podala sedmička klubů. Za Kladno je to Slovan Velvary B, za Příbram SK Jince 1921, za Beroun SK Nižbor, za Prahu-západ SK Roztoky, za Mělník SK Slavia Velký Borek, za Kolín FK Velim a za Kutnou Horu Sokol Kaňk.

Za rok by chtěl otec myšlenky Jan Ďoubal mít na startovním roštu všech dvanáct vítězů okresních přeborů. „Snad se to povede a třeba můžeme myšlenku předat i do dalších krajů. Díky patří samozřejmě Středočeskému krajskému fotbalovému svazu, že nad akcí převzal záštitu a nemusím ji dělat já na koleni,“ usmíval se Jan Ďoubal, který soutěže rád organizuje.

„Mou zálibou je organizace trochu neotřelých soutěží, kdy už před lety jsem začal na Kutnohorsku s okresním Superpohárem. Liga mistrů okresních přeborů v kraji se tak přímo nabízela, obzvlášť nyní, kdy se opatření rozvolnila a může se tak rychlá soutěž dohrát. Potkají se kluby napříč okresy, poměří své síly. Ono to sekundárně propojí také jednotlivé OFS i kraj samotný. Beru to jako pilotní ročník,“ dodal.

Dvojice už byly nalosovány, volný los vyšel na Jince, které tak míří rovnou do semifinále. Další dvojice vyšly následně: Velvary B – Nižbor, Roztoky – Velký Borek, Kaňk – Velim B. O pořadatelství rozhoduje los nebo dohoda klubů.

Rozhodčí budou placeni z FAČR na základě sběrné faktury. Příspěvek na přípravu hřiště /utkání – hradí pořádající svaz, peníze budou připraveny i na cestové. Při losování dalších kol se bude přihlížet na to, aby se pokud možno střetly kluby zblízka.

První kolo by mělo být odehráno o víkendu 12. – 13. června, další hned o týden později a finále 26. června. Regionální Deník u toho nebude scházet!