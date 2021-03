První muž středočeského fotbalu Miroslav Liba v rámci předvolebního boje oslovil prostřednictvím videa na kanálu youtube.com všech fotbalisty ve středních Čechách. A popřál jim klidný průběh nadcházejících okresních valných hromad.

Miroslav Liba, předseda středočeského krajského fotbalového svazu. | Foto: Deník/ Rudolf Muzika

Ne všude se tak stane. Zatímco v posledních letech málokdy při volební valné hromadě došlo k tomu, že by na sebe narazili dva vyrovnaní kandidáti, nyní tomu tak minimálně v některých okresech bude. Do všeho navíc zasahuje koronavirus spojený nejen s odkladem fotbalových soutěží, ale také zmíněných valných hromad. "Dopady této doby se projevují ve všech sférách našich životů, fotbal nevyjímaje. Čeká nás všechny nelehká úloha, nejen v nejbližších týdnech či měsících, ale v nejbližších letech. Vždy jsme museli zvládat problémy či překážky, nyní to ale bude extrémně náročné," říká Miroslav Liba, podle něhož je nutné vyvinout maximální úsilí, semknout se a táhnout za jeden provaz. "Kroky vedoucí k jednotě ale nebudou vůbec snadné," uvědomuje si správně.