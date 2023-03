Jednadvacetiletý urostlý norský obránce Hasan Jahič přišel do Mladé Boleslavi před rokem. Do sestavy prvního týmu se ale neprosadil, jediný start si připsal loni na jaře v utkání s Plzní. Na podzim pravidelně nastupoval pouze za třetiligovou rezervu. Teď by si mohl o jednu soutěž polepšit.