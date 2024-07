Pro předplatitele

Rudolf Muzika dnes 10:51

Sice dodatečně a až z druhého místa, ale zaslouženě se fotbalové Benátky radují po šesti letech z návratu do ČFL, odkud vypadly poté, co doplatily na to, že radotínská Olympie nedostala licenci pro druhou ligu a odskákat to klub od Jizery. V uplynulé divizní soutěži C nasbíraly Benátky skvělých 73 bodů a lepší byly je suveréni z Ústí nad Orlicí.