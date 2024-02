„Na malé umělce jsme bušili do zavřené obrany. Soupeř podnikl dva, tři brejky a z jednoho padl gól a my naopak gól nedali,“ uvedl trenér kolínského mužstva František Douděra. „Trápíme se, když útočíme a hrajeme deset metrů před vápnem. To je takový jiný zápas, než jaké nás čekají. Ale je to zkušenost, abychom si s těmi zápasy poradili a něco nás to naučilo.“

Kolín proti druhému celku divizní skupiny C prohrával, vyrovnání zařídil v závěru hlavou Neuberg. „První poločas jsme zvolili tak, že někteří hráči nemůžou hrát u sebe. Druhý poločas byl za mě úplně o něčem jiném. Hrát takhle od začátku, zápas by dopadl jinak. My vždycky čekáme, než se rozhýbeme, že by se to mohlo nějak udělat. Za mě se to ale neudělá. Mančaft je tak fotbalový, že základem je střed. A jestliže nám střed nevytvoří to, co po něm chceme, tak se budeme trápit. Okolí je na něm moc závislé.“ podotkl Douděra.

I tak našel na porážce pozitiva. „Pozitivní věci se tam dají najít. Některé kombinace jsou opravdu hezké, jsou do rychlosti. Některé věci bychom potřebovali ještě zautomatizovat, abychom se přes tuhle zavřenou obranu dostlali. Na druhou stranu, jsme po měsíci trénování a myslím si, že kluci mají nohy trošku kožený,“ dodal František Douděra.

„Za nás to bylo velmi dobré utkání proti kvalitnímu soupeři,“ pochvaloval si trenér Benátek Tomáš Staněk. „Kolín byl asi o malinko lepší v kombinaci a trochu přesnější, ale jinak se hrálo hlavně mezi šestnáctkami a my jsme byli velice organizovaní. Vedli jsme až do 84. minuty, kdy jsme dostali gól po dlouhém autu,“ uvedl kouč Benátek. „Za mě je výsledek spravedlivý.“

V jeho dresu nastoupil novic Radek Hrdý, který hrál naposledy I.A třídu za Pokratice. A hned se uvedl parádním gólem, jeho těžký volej byl nechytatelný. „Trefil se parádně,“ přitakal Staněk, který dal také příležitost mladému odchovanci klubu Špitálskému.

Další utkání hraje Kolín opět doma. V sobotu 10. února hostí od 10 hodin tým Povltavská FA.

Branky: 84. Neuberg - 21. Hrdý. Poločas: 0:1.

Kolín - 1. poločas: Tůma – Štancl, Neuberg, Milec, Hakl – Vondráček – Drobnyi, Breda – Čapek, Jaroš, Trýzna. 2. poločas: Tůma – Štancl, Neuberg, Soběslav, Hakl – Milec – Snížek, Vondráček – Němec, Rybička, Veselý.

Benátky: Dědek – Zabilanský, Koppa, Hell, Poběrežský – Bodlák, Šimeček, Komárek, Vobořil, Fabián – Hrdý, střídali Straka, Hájek, Jimmy, Macek, Poustecký, Špitálský, Mlynka.