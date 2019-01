Mladoboleslavsko - Sedmým kolem pokračoval fotbalový okresní přebor.

Okresní přebor: Čejetice - Březno | Foto: Deník/Jaroslav Bílek

Čejetice – Akuma 3:1 (2:0)

Domácí byli střelecky efektivnější, i když i hosté měli své šance. Nakonec se ale zrodila zasloužená výhra domácích.

Branky: 9. Jaroš, 20. Kůtek, 60. Malák – 69. L. Hlaváček ml. Rozhodčí: Kohl. ŽK: 2:2. Diváci: 80. Hráč zápasu: Kůtek – Dubský.

MSK B – Kosmonosy 0:1 (0:0)

Opticky byly lepší hosté, ale o gólovky byla v zápase nouze. Vítězný gól nakonec padl až v poslední minutě zápasu.

Branka: 90. Svoboda. Rozhodčí: Tvaroh. ŽK: 3:1. Diváci: 120. Hráč zápasu: Bajer – Holický.

Krnsko – Bezno 0:0

V Krnsku gól nepadl. Blíže k jeho vstřelení byli domácí, to by ale nesměl David Šotka zahodit pokutový kop. Domácí to mohlo po prvním poločase nakonec ještě mrzet, protože v závěru sahali po výhře také hosté.

Rozhodčí: P. Pažout. ŽK: 4:3. Diváci: 150. Hráč zápasu: J. Novák – Kolařík.

Kosořice - Kostelní Hlavno 3:0 (1:0)

Představitelům kosořického klubu se v týdnu podařilo přivést na hostování staronovou posilu Antonína Fingerhuta. Ten s předstihem ukončil působení v krajském přeboru na severu Čech. Hráči Kostelního Hlavna se z vítězství naposledy radovali ve druhém kole, naopak Kosořičtí začali v posledních týdnech pomalu střádat bod za bodem.

Od začátku se snažila obě mužstva hrát aktivně směrem dopředu, většina střeleckých pokusů létala ze střední vzdálenosti. Na střelu hostí odpověděl vzápětí stoper Štecher nepřesnou ranou. První vážnější šanci si vypracovali fotbalisté Kostelního Hlavna. Akci na jeden dotek se snažil zakončit Zvoníček, jenže gólman Kraus byl u míče o rychleji. Hra se nadále přelévala ze strany na stranu bez větších šancí. Od dvacáté minuty Kosořičtí postupně zvýšili tempo a několikrát přitlačili soupeře před branku. Adámek přečetl záměr soupeře a umožnil spoluhráčům přečíslit obranu, Niklfeldovu ránu však Musil kryl. Ještě výraznější příležitost měli domácí o chvilku později, Macháč před odkrytou branku ale nastřelil jen clonícího obránce. Dále Sedlákovu střelu tečoval obránce a chvíli volný míč před Musilem však nikdo ze spoluhráčů nedorazil do odkryté branky. Hráči Kosořič se nakonec dočkali z velmi rychlé akce. Krausův dlouhý výkop od branky následoval Konečný, který byl vzápětí zezadu sražen Hlaváčkem a rozhodčí bez váhání nařídil pokutový kop. Niklfeld poslal míč na opačnou stranu než zkoušel brankář - 1:0.

Druhý poločas odstartoval hlavenský Bůžek z přímého kopu střelou doprostřed branky. Právě hostující kapitán opustil po změně stran svůj stoperský post a posunul se do záložní řady. Kosořickým se jen stěží dařilo držet míč pod svou kontrolou a hráli převážně hosté. Hráči Kostelního Hlavna zahrávali několik standardních situací, avšak bez vážnějšího nebezpečí pro Krausovu branku. Nakonec se z ojedinělé šance prosadili opět domácí. Po dlouhém nákopu hostující Žďárský odhlavičkoval míč nešťastně k volnému Macháčovi, který zakončil únik podél brankáře - 2:0. Nadále určovali tempo hry hlavně hráči Kostelního Hlavna ve snaze ještě něco udělat s výsledkem. Hosté zahrozili jen minimálně, naopak domácí mohli z brejků své vedení ještě navýšit. Niklfeld na polovině hřiště zachoval chladnou hlavu, zatáhl míč a po jeho akci se ocitl sám před brankářem střídající Řehák. Tomu však míč zůstal pod nohou a obránci už kosořického hráče vystřelit nenechali. O minutu později navíc domácí Fingerhut dostal druhou žlutou kartu a musel předčasně do sprch. Hosté nadále tlačili, jenže šance nepřicházely. Kosořický Řehák si vysloužil potlesk za parádní volej z hranice vápna, který skončil těsně vedle. Do třetice už kosořický hráč uspěl. Brejkovou situaci zakončil Řehák opět střelou z jedné, tentokrát technicky vedle brankáře.

Branky: 39. Niklfeld (pen.), 62. Macháč, 90. Řehák. Rozhodčí: Chrastina. ŽK: 3:5. ČK: 75. Fingerhut (KOS). Diváci: 67.

Kosořice A: Kraus - Sedlák, Štecher, Pára, Kučera - Tříska (82. Batala), Adámek (63. Sedláček), Niklfeld, Fingerhut - Macháč (90. Abelovský), Konečný (65. Řehák).

K. Hlavno: Musil - Žďárský (67. Srnec), Bůžek, Hlaváček, Hanuš - Zvoníček, Pavel Sůra, Novák (72. Rambousek), Tudoši (46. Karel Sůra) - Pokorný, Toman.

Kr. Vrutice – Bělá 1:2 (1:1)

Nedělní utkání fotbalového okresního přeboru přineslo vyrovnaný hru průměrné kvality. Bělští přijeli na cíp okresu jen s torzem mužstva, které ještě vloni hrálo krajskou I. B třídu. Z nejrůznějších důvodů chyběli Slobodzian, Hanibal či Kühnel. Naopak poprvé hrál v základní sestavě nestárnoucí Karel Vrabec, který v pozici stopera dirigoval hru hostů a byl po zásluze vyhlášen nejlepším hráčem zápasu v dresu Bělé. Ale také domácí si prochází určitou krizí.

Bělští založili svou hru na pečlivém bránění a spoléhali na rychlé protiútoky. Domácí tak měli optickou převahu i šance, ale se střelbou si netykali. Přesto šli v 17. minutě do vedení, když v pokutovém území zůstal nepokrytý Jiří Havelka. Do kabin se ale šlo za vyrovnaného stavu. To když Smejkal špičkou kopačky přeloboval vrutického brankáře.

Druhý poločas začal náporem domácího celku a třeba šance Doležala volala po gólu. Po kličce brankáři totiž z čáry odkopávali až hostující obránci. Nedáš – dostaneš tak platilo hned za chvíli. V 55. minutě nabil Smejkal Vrabcovi a jeho pověstná levačka aby byla vystavena na bělském náměstí v bronzovém provedení.

Branky: 17. J. Havelka – 42. Smejkal, 55. Vrabec. Rozhodčí: Dragoun. ŽK: 3:3. ČK: Dlask (B). Rohy: 5:2. Diváci: 80. Hráč zápasu: Doležal – Vrabec.

Dlouhá Lhota B - Předměřice 1:0

Benátky B - Židněves 7:1

PETR FENCL, JAN ADÁMEK, JAROSLAV BÍLEK