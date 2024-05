„Poslední sezona byla velmi náročná jak psychicky, tak fyzicky. A upřímně, jsem v Kosmonosech u chlapů tak dlouho, že to pro mě až exotické, není normální, aby jeden člověk trénoval tým tak dlouho,“ říká Michal Mašek ke svému rozhodnutí skončit.

Ona doba u mužstva byla tak dlouhá, že se v klubu ani konkrétního počtu sezon přesně nedopočítali. „Když jsme to minulý týden řešili s panem Bernardem (předseda SK Kosmonosy), tak jsme se k nějakému číslu ani nedopátrali, ale mohlo by to být osm, devět let. Postupoval jsem s týmem od okresu až do divize. Ale přesně to nevím. Museli bychom to ověřit. Když to řeknu teď, cítím se tak, jako by to byla věčnost,“ přemýšlel nahlas osmačtyřicetiletý lodivod.