Adame, co na to říkáte, že jste byl zařazen mezi tři nejlepší hráče do 21 let? Jsem za to hrozně vděčný. Toto ocenění beru jako další motivaci se posouvat.

Jak jste se dostal s futsalem až do Plzně, která patří mezi naše top kluby?

Už jako malý jsem futsal sledoval pravidelně, jelikož můj táta hrál první ligu, tudíž jsem neváhal v šestnácti letech s futsalem začít. V Liberci se udělaly mládežnické týmy a povedlo se nám hned první rok vyhrát dorosteneckou ligu a dva roky nato i juniorskou. Rok zpátky jsem dostal příležitost v A-týmu FTZS. Na jaře mě oslovil právě Interobal a s nabídkou jsem neváhal. Nyní jsem naprosto spokojený zde v Plzni.

Zhruba před rokem jste měnil i fotbalový dres, když jste se vrátil do Mnichova Hradiště z libereckého Slovanu. Souviselo nějak i s futsalem?

Vůbec ne. Do Hradiště jsem se vrátil ještě před nabídkou od Interobalu.

Boleslavský talent třetím nejlepším dorostencem roku, výš jen „krajánci“

Ve Slovanu, kam jste přešel jako žáček, jste hrál dorosteneckou ligu, nahlédl jste za rezervu do ČFL. Ve fotbale jste tedy neviděl perspektivu, že byste se mohl vykopat třeba i do první ligy?

Samozřejmě, snem každého je zahrát si první ligu, ale v Liberci se udály nějaké věci a rozhodl jsem se být hlavně šťastný na úkor toho se za něčím hnát.

Jaké je to hrát fotbal znovu doma, byť o něco nižší úroveň?

Je to skvělý pocit nastupovat zpět doma, kde jsem jako malý začínal.

Je těžké pro vás oba sporty skloubit? Co má případně přednost?

Futsal mám jednoznačně na prvním místě. Fotbal jezdím hrát pouze, když máme volný program v Interobalu. S tímto mám nastavené jasné priority.

V krajském přeboru jste s dvaceti body zhruba uprostřed tabulky, což není na nováčka rozhodně špatné. Jak hodnotíte podzim?

Je to tak, kluci odvedli super práci na podzim a věřím, že jaro se nám povede ještě lépe. Ve spousta zápasech jsme si vedli lépe než soupeř, ale chyběla nám produktivita.

Ve futsalové lize pomalu vrcholí základní část. Stíháte s Hradištěm zimní přípravu?

Zimní přípravu ani většinu jarní části s Hradištěm vůbec neabsolvuji, jelikož mám futsal na prvním místě. Tréninky v Plzni máme každý den, tudíž bych to ani nestíhal.

Co na to, že upřednostňujete futsal, říkají trenéři ve fotbale? Řada z nich futsal jako doplňkový sport zrovna v lásce nemá?

S trenérem jsme na všem dohodnutý a sám ví, že futsal je pro mě nyní na prvním místě.

Fotbalisté MSK poprvé vyběhli. Na jaře chtějí vylepšit deváté místo

S Plzní jste na čele tabulky, k čemuž jste přispěl už osmi góly a šesti asistencemi, tedy spokojenost po této stránce?

Po osobní stránce jsem spokojený, ale samozřejmě je stále se co učit. Mám kolem sebe skvělé hráče, kteří mi hrozně pomáhají.

Se kterými si třeba nejvíc rozumíte, ať už na hřišti či mimo něj?

Parta je tady skvělá. Kluci mi moc pomáhají, za což jsem hrozně vděčný.

Patříte i do kádru futsalové reprezentace do 21 let. Předpokládám, že byste jednou rád i do áčka… Jaké jsou vaše futsalové ambice či cíle?

Cílem je se dostat do základní sestavy Plzně a do budoucna se udržet v kádru reprezentace.

Fotbalista Roman Herzán míří do Rakouska. Nabídce nešlo odolat

Naposledy jste deklasovali Vysoké Mýto rekordním výsledkem 27:0, který česká liga nepamatuje…

Bylo to akorát o tom, kolik dáme gólů. Samozřejmě jsme nechtěli nic podcenit, ale náš jednoznačný cíl byl nasázet co nejvíce branek, abychom Chrudimi ve skóre odskočili, jelikož to může rozhodovat. Bylo to těžké hlavně pro soupeře.

Jak jste zmínil, ligu hrál i váš táta… Radíte se s ním třeba? Předává vám zkušenosti?

S tátou si voláme několikrát v týdnu a probíráme spolu úplně všechno. Jsem hrozně rád, že se mi snaží radit ve všech ohledech.

V Hradišti je zároveň klubovým šéfem, tak jaké je to hrát pod ním?

Musím říct, že jsem v Hradišti po fotbalový stránce velmi spokojený. Táta se ujal této funkce velmi dobře.