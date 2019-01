Střední Čechy - Definitivní tečku za fotbalovými soutěžemi udělá právě tento víkend. O poslední body se dohrává nejen v divizních soutěžích, ale i krajském přeboru, I. A třídách a všech skupinách I. B třídy. Poslední kolo určí nejen definitivní postupující, ale i sestupující ze všech soutěží.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Bedřich Klíma

V SOBOTU

DIVIZE: 10:15 SK Český Brod – Sokolov B (J. Blaschke), Litvínov – Viktorie Jirny (Svatík), 14:00 Slavoj Řevnice – Domažlice (Vlasjuk), Admira Praha – SK Rakovník (Krauskopf), 14:45 FK Hořovicko – SK Benešov (Dobrý), (17:00 FK Kunice – Meteor Praha (Kříž), Přední Kopanina – SK Kladno B (Tupý), FK Dobrovice – SK Hradec Králové B (Tereba).

KRAJSKÝ PŘEBOR: 10:15 Sokol Libiš – TJ Litol (Velebil), SK Brandýs/Boleslav – SK Úvaly (Chovanec), 15:00 FK Kolín – Tatran Sedlčany (Malý), 17:00 Sokol Nové Strašecí – Sokol Zápy (Hůla), Český lev Union Beroun – Ligmet Milín (Šimůnek).

I. A tŘÍDA: 14:00 Sparta Kutná Hora – SK Pyšely (Wolfram), 14:30 FK Červené Pečky – Trnavan Rožďalovice (Zikmunda), 15:00 Mnichovohradištský SK – SK Rejšice (Miroslav Vlk), 15.30 Zenit Čáslav B – SK Zeleneč (Procházka), 17:00 Tatran Rakovník – Dynamo Nelahozeves (Divílek), FK Nový Knín – Pšovka Mělník (Brda), SK Hvozdnice – Čechie Velká Dobrá (Vočka), SK Černolice – Sokol Vraný (Petr Novotný), TJ Tuchlovice – SK Lhota (T. Pejša), AFK Loděnice – Spartak Příbram (Hamšik), TJ Kouřim – Sokol Zásmuky (Hron), FK Uhlířské Janovice – SK Bakov n. Jiz. (Nepovím), Bohemia Poděbrady – FK Fercom Týnec n. S. (T. Drábek), SK Brandýs/ Boleslav B – FC Jílové (Kudrjavcev).

I. B TŘÍDA: 10:15 Slovan Lysá n. L. – Polaban Nymburk B (Noll), 10:30 AFK Milovice – So Luštěnice (Navrátilová), SK Hostomice – Slavia Jesenice (P. Svoboda), 14:00 FC Tuchoraz – So Trhový Štěpánov (Mansour), 14:30 TJ Řepín – So Záryby (Smolka), 16:00 FK Mníšek p. Brdy – FK Posázavan Poříčí n. S. (Leška), 17:00 SK Doksy – So Dobřichovice (Suchý), So Braškov – FK Králův Dvůr B (Urbánek), So Jeneč – FK Brandýsek (Kaucký), Slovan Velvary – So Tišice (Patrik Novotný), SK Slaný – AFK Veltrusy (Joglová), FK Vysoká – So Tuchoměřice (Karlík), So Lidice – So Hostouň (M. Macháček), SK Sokoleč – FK Krnsko (Kinčl), Dolnobousovský SK – So Dlouhá Lhota (Lux), FK Říčany – So Kondrac (Zdeněk), Slavia Louňovice – Viktoria Radim (Švejda), So Nespeky – So Měchenice (Dvořák), SK Březnice – So Maršovice (Nepraš), MFK Dobříš – SK Petrovice (Rybka), SK Kostelec u Křížků – So Sedlec/ Prčice (Brejník).

V NEDĚLI

KRAJSKÝ PŘEBOR: 17:00 FK Karbo Benátky n. J. – FK Neratovice /Byškovice (M. Štefan).

I. A TŘÍDA: 17:00 Slovan Hradištko – TJ Štěchovice (Chaloupka).

I. B TŘÍDA: 17:00 TJ Praskolesy – SK Ohnivec Městečko (Kvasnička), SK Senomaty – Sparta Lužná (Reiprich), FK Lety – FK Kněževes (Laštovička), Slavie Jesenice – Olympie Zdice (Brejník), Chmel Mutějovice – Sp. Žebrák (Paukner), AFK Eletis Lužec – So Klecany (Hamřík), So Kosořice – SK Bezno/ Sovinky (Hocek), SK Bělá p. B. – AFK Sadská (Michal), Sport. sdr. Ostrá – SK Kosmonosy (Březnovský), Star Tupadly – So Zbraslavice (Kosina), FC Velim B – FK Libodřice (Voldan), AFK Pečky – FC Bílé Podolí (Šnýdr), So Teplýšovice – SK Chocerady (Glogar), Sokol Nečin – Sokol Podlesí (Tylchert).

Upozorňujeme oddíly, aby výsledky včetně poločasů a střelců branek (u dospělých) hlásily SMS zprávou neo voaly ihned po utkání, sobotní už v sobotu, na tel. 606 635286. U mládeže stačí jen holé výsledky.