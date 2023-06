Všechny tři divizní celky regionu se představí o víkendu doma. V sobotu hostí Kosmonosy pražský Meteor a Picava Náchod. V neděli přijede do Benátek Vysoké Mýto.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Luboš Kurzweil

26. kolem (22. hracím) pokračuje o víkendu fotbalový okresní přebor Mladoboleslavska. Spoluvedoucí celek z Března má tentokrát volný los, a tak budou mít fotbalisté Řepova šanci, jít na čele do tříbodového trháku. Nečeká je ale nic jednoduchého, když se v sobotu odpoledne představí na Sahaře na hřišti čtvrté Akumy.

Rušno bude také v suterénu – na programu je totiž očekávaný duel třináctého Kostelního Hlavna s dvanáctým Kněžmostem. Ten má na svého soka na první nesestupové příčce náskok dvou bodů. Pokud by hosté vyhráli, odskočili by na pět. Naopak v případě výhry domácího Hlavna by si oba celky své průběžné pořadí prohodily. Třaskavý duel dostal na starost jako arbitr Roman Kožej, na lajnách bude mít Adama Stuchlíka a Miroslava Zezulu.

Sobota 27. května

Divize: Kosmonosy – Meteor Praha (10.30), Dobrovice – Náchod (17). I. A třída: DBSK – Stará Boleslav, Luštěnice – Hlízov (oba 17). I. B třída: Pěčice – Chotětov (10.30), Bakov – Mělník (17). Okresní přebor: Kostelní Hlavno – Kněžmost, Bělá – Krnsko, Zdětín – Bezno, Akuma – Řepov (vše 17). III. třída: Doubrava – Horky B (10.30), Židněves – Chotětov (13.30), Sporting – Mukařov (17). IV. třída: Nemyslovice – Strašnov (17).

Neděle 28. května

Divize: Benátky – Vysoké Mýto (17). I. B třída: Kosmonosy B – Lužec (17). Okresní přebor: Čejetice – Kosořice, SKP – Kropáčova Vrutice (oba 17). III. třída: DBSK B – Bakov B, Jivina – Jabkenice, Ledce – Čistá, Předměřice – Struhy (vše 17). IV. třída: Luštěnice B – Nová Ves, Sporting B – Kropáčova Vrutice, Klášter – Dlouhá Lhota (vše 13.30), Bezno B – Krnsko B, Žerčice – Skalsko, Zdětín B – Kochánky (vše 17).

