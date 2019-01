Mladá Boleslav - Fotbalisté FK Mladá Boleslav U21 porazili v posledním kole Viktorii Plzeň 6:1, a vyhráli tak Juniorskou ligu.

Juniorka FK Mladá Boleslav slaví český titul | Foto: Jiří Koros

Poslední zápas sezony zvládli s bravurou. Fotbalisté Mladé Boleslavi do jedenadvaceti let doma rozdrtili doma Plzeň 6:1 a získali titul v Juniorské lize. Společně s hráči skvělý triumf oslavil po závěrečném hvizdu také prezident klubu Josef Dufek.

V posledním mistrovském utkání boleslavští junioři zdárně završili své kralování Juniorské lize a po očekávaném vítězství, na kterém se podílel Vukadinovič hattrickem, převzali přímo na hřišti pohár pro mistry za ročník 2014/2015.



Bezprostředně po utkání Boleslavští vyhnali špunty z lahví se šampaňským a převzali medaile i trofej pro českého juniorského mistra, které jim předali Tomáš Bárta, ředitel profesionálních soutěží FAČR, a Michal Špaček, marketinkový manažer profesionálních soutěží společnosti STES.



„Jsou to úžasné pocity, určitě si to dneska užijeme. Šli jsme si za tím cílem od začátku, podávali jsme stabilně dobré výkony a myslím, že titul jsme získali zaslouženě," řekl bezprostředně po skončení utkání nejlepší střelec soutěže Stanislav Klobása. Ten se na hřišti v posledním zápasu už neobjevil, neboť se připravuje s ligovým áčkem na sobotní zápas proti Jihlavě.



„Je to můj třetí titul, ale tohle se neomrzí. Juniorskou ligu člověk nevyhrává každý rok," komentoval člen zlaté boleslavské generace Jiří Kateřiňák, který k titulu z mladšího i staršího dorostu přidal třetí medaili do sbírky.



Podle exkluzivních informací Boleslavského deníku se bujaře slavilo až do brzkých ranní hodin v klubu La Vanille.

Pechanec: Každý rok dva kluky do áčkaZa úspěšnou sezonou juniorského tým stojí také kouč Milan Pechanec. Ten před několika lety získal titul s dorostem Sparty, poté se vrátil do Mladé Boleslavi, kde působil kromě B týmu také jako asistent u ligového áčka. A letos dovedl k titulu juniorský tým.



Jaké jsou pocity den po vyhraném juniorském titulu?

Samozřejmě je to skvělé. Myslím, že to je velký úspěch, neboť jde o celostátní soutěž, která je hodně sledovaná. A odráží to skvělou práci tady v klubu. Protože kostra juniorského týmu sice byla pevná, ale často nás doplňovali hráči z áčka, nebo naopak z dorostu. Ta spolupráce všech týmů v klubu byla skvělá a to se odrazilo také na našem úspěchu.



Byl to hlavní klíč k boleslavskému titulu?

Ano, ale také skvělý hráči v juniorce. Do ní dorostla ta silná generace dorostenců, kteří udělali tituly i tam a v týmu je hodně šikovných hráčů, kteří mají ligovou budoucnost.



V áčku už se objevují jména jako Křapka, Pajer nebo nově Klobása. To jistě trenéra juniorky těší.

Je to skvělé, že odchovanci se ukazují v ligové soutěži. Ti jsou totiž budoucností boleslavského fotbalu. Když by se nám podařilo každý rok v juniorce vyprodukovat dva hráče pro áčko, tak to bude ideální.



Na koho dalšího se tedy mohou boleslavští fanoušci těšit?

Je zde další řada jmen. Kluci budou muset být trpělivý, tvrdě pracovat a třeba projít druhou ligou. Ale o dalších určitě uslyšíme.



Jaký tedy byla ta mistrovská sezona?

Dlouhá. Samozřejmě se ani nám nevyhnuli nějaké výkyvy, a chvíli to i vypadalo, že se ze hry o titul vytrácíme, ale také soupeři zaváhali a nakonec nám skvěle vyšel závěr a můžeme slavit.



Vy už máte dorostenecký titul se Spartou, teď jsme vyhrál juniorskou ligu… Neláká vás dospělý fotbal?

Samozřejmě trenérská motivace tu je, vždyť jsem si první ligu zkusil jako asistent a koho by to nelákalo že? Ale u juniorky jsem teď spokojený, protože tady v Boleslavi skvěle funguje právě ta zmiňovaná spolupráce mezi týmy.