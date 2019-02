Od první minuty byli Boleslavští aktivnější a tlačili se k soupeřově brance, ovšem bez efektu. Po Komárkově trestném kopu netrefil plzeňskou branku Kopa. Hodně práce měl plzeňský brankář Sváček s ostrým centrem Tvaroha. Ve 13. minutě se do šance málem dostal plzeňský Vrba, ale boleslavská defenzíva mu koncovku neumožnila. Po krátké fázi vyrovnané hry uprostřed poločasu s blížící se přestávkou převzali iniciativu znovu boleslavští junioři. Jejich tři střelecké pokusy kolem 30. minuty plzeňští obránci zblokovali.

Ve 35. minutě David Novák střelou z dálky překvapil plzeňského brankáře Sváčka tak dokonale, že ten nezkrotil míč v rukavicích a propadl mu do branky – 0:1.

První poločas se sice dohrál za boleslavského tlaku, ale bez dalšího gólového zápisu.

Do druhého poločasu vlétly oba týmy v ostrém tempu. Útoky se střídaly z jedné strany na druhou. Boleslavský gólman Mikulec zmařil v 55. minutě hlavičku po rohovém kopu, vychytal šanci plzeňského forvarda Kepla a poradil si také s Vrbovou ránou zpoza vápna. Podlehl až z pokutového kopu.

V 62. minutě po faulu na Vrbu plzeňský Kepl proměněnou penaltou vyrovnal na 1:1.

Plzeňská naděje na bodový zisk však netrvala dlouho.

V 64. minutě vrátil Boleslavi vedení Vejr – 1:2.

Trenéři obou týmů vyslali do závěrečných minut několik čerstvých hráčů, což více prospělo Plzni, která získala územní převahu. V 70. minutě navýšení boleslavského vedení promarnil po Komárkově centru Dib hlavičkující přímo do brankáře Sváčka. V 77. minutě boleslavský brankář Mikulec vytlačil Vrbovu dělovku na roh. Boleslavští disciplinovaným výkonem dovedli první letošní mistrovské utkání do těsného vítězství a zaslouženého bodového zisku.

Plzeň U21 – Boleslav U21 1:2

Branky: 62. Kepl – 35. David Novák, 64. Vejr. Rozhodčí: Váňa. ŽK: 0:3. Diváci: 90.

Plzeň: Sváček – Plecitý (66. Řezáč), Hranáč, Míka, Svoboda – O. Pek, Uzlík (71. J. Pek) – Selnar, Vrba (79. Brož), Václavík (63. Hezoučký) – Kepl.

Boleslav: Mikulec – Tvaroh, Klíma, Komma (72. Machů), Túlio (46. Dib) – David Novák, Kopa, Komárek, Zabilanský – Vejr (79. Yerkhov), Šimon.

Jan Fidler