Po bezgólovém poločase se vedení ujala Příbram, ale za pět minut Boleslav vyrovnala. Hrálo se za prosluněného poledne na umělé trávě v areálu mladoboleslavského Městského stadionu.

První poločas začal povedenou střelou příbramského Kiliána těsně nad boleslavskou branku. Potom převzali iniciativu Boleslavští a natlačili se k soupeřově šestnáctce. Centry Davida Nováka a Tulia však nikdo ze spoluhráčů neusměrnil do branky, marně se pokoušeli Hašek, Šimon i Vejr. V 15. minutě se do šance dostal příbramský útočník Keita, ale křížnou ranou po zemi těsně minul boleslavskou branku.

V herně vyrovnaném dalším průběhu se hráči málo dostávali k zakončení. Výjimkou byly tři akce ve třetí čtvrthodince. Ve 30. minutě Tuliův přetažený centr vrátil před příbramskou branku Tvaroh a nůžkami střílející Vejr zamířil nad břevno. Ve 37. minutě rychlý příbramský útok po pravé straně vyvrcholil přesnou Hlouškovou přihrávkou na Keitu, po jehož tečované střele skončila akce rohovým kopem, kterému se boleslavská defenzíva ubránila. V předposlední minutě poločasu po Novákově trestném kopu Tulio vystřelil nedůrazně do příbramského brankáře Berana.

Na začátku druhého poločasu promarnil velkou boleslavskou šanci Vejr, když z malého vápna hlavičkoval vedle příbramské branky. V 51. minutě se středem boleslavské obrany prohnal Duda, ale jeho sólo bravurním zákrokem zneškodnil brankář Mikulec.

V 56. minutě Boleslavští sice odvrátili soupeřův roh, ale Příbramští zůstali u míče, který vrátili po zemi do šestnáctky a Kodr povedenou ranou bez přípravy prostřelil Mikulce – 0:1.

Boleslavští reagovali zvýšeným tlakem na soupeřovu branku a do pěti minut vyrovnali.

V 60. minutě zdlouhavé obléhání příbramské šestnáctky nekonečným množstvím krátkých přihrávek ukončil David Novák filigránskou střelou do pravého horního růžku protivníkovy branky – 1:1.

Za nerozhodného stavu půl hodiny usilovaly marně oba týmy o vstřelení vítězného gólu. Boleslavský Dib po zemi minul branku, příbramský Nezník z deseti metrů překopl branku a krátce před koncem boleslavský Šimon o půl metru přestřelil příbramskou branku. V poslední minutě Příbram nevyužila rohový kop.



Boleslav U21 – Příbram U21 1:1

Branky: 60. David Novák – 56. Kodr. Rozhodčí: Petřík. ŽK: 3:0. Diváci: 65.

Boleslav: Mikulec – Hašek, Klíma, Komma, Tulio (46. Dib) – Komárek, Kopa – Tvaroh (70. Krčmář), Vejr (78. Machů), David Novák – Šimon.

Příbram: Beran – Polák (23. Nezník), Šíma, Kodr, Jelínek – Duda (57. Janota), Kilián – Hloušek, Polidar, Jílek – Keita.



Jan Fidler