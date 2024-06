Závěr sezony na Boleslavsku rozhodně není nezajímavý. Ve vyšších soutěžích hraje několik týmů o "přežití". Bez možnosti další nápravy nastoupí do posledního kola ČFL rezerva Mladé Boleslavi.

V utkání s FK Přepeře je bodový zisk pro domácí povinností. Nejen proto, že hosté už jistě padají. Výhra a s vysokou pravděpodobností i remíza (pokud by Karlovy Vary neporazily béčko Budějovic o více než 20 gólů) juniorce zaručí záchranu. V případě porážky od Přepeří a výhry Západočechů by měl osud Boleslavi v moci odpolední zápas předposledních Živanic s Pardubicemi B.

Na pozoru se musí mít i Dobrovice, byť v divizi se hrají ještě dvě kola. Tým trenéra Sedláčka už více než dva měsíce nepoznal chuť vítězství a sestupová hrana se nebezpečně přiblížila. Navíc má Picava velmi těžký los – hostuje u třetích Velkých Hamrů a končí doma s druhými Benátkami.

Ty naopak věří, že by ještě mohly promluvit do boje o postup do ČFL. V neděli se doma pokusí v přímém souboji ukrojit ze čtyřbodové ztráty na první Ústí nad Orlicí. I remíza ze šlágru kola bude mít svou cenu. Zajistila by konečnou a v případě postupu mimo pořadí stěžejní nejlepší pozici ze všech týmů na druhých příčkách.

V Kosořicích už chladí bublinky

V krajském přeboru se do nezáviděníhodné situace dostalo Mnichovo Hradiště. Pro vymanění se ze sestupové pasti potřebuje bodovat, což se už pět týdnů nedaří, byť drtivá většina porážek byla těsných.

Proti v posledních kolech nevyzpytatelnému Poříčí se ovšem nemůže spoléhat na domácí prostředí, hrát se bude stejně jako před dvěma týdny v Bakově. Z nejhoršího venku jsou naopak v letos „vražedné“ I. B třídě Bakov a béčko Benátek.

V sobotu podvečer by Boleslavsko mohlo poznat i nového přeborníka. Stanou se jím Kosořice, v případě vlastní výhry nad Bělou, nebo pokud Jivina ztratí body s Akumou.

V SOBOTU 8. ČERVNA

ČFL B: 10.15 Mladá Boleslav B – Přepeře

I. A třída B: 17.00 Rejšice – Vrdy, Dolní Bousov – Sn Poděbrady, Horky – Psáry

I. B třída B: 17.00 Chotětov – Mělník 1909

Okresní přebor: 10.30 Krnsko - Zdětín, 17.00 Jivina - Akuma MB, Kostelní Hlavno - Bezno-Sovínky, Kosořice - Bělá p. B., Krop. Vrutice - Březno

III. třída: 13.30 Židněves - Pěčice B, Čistá - Horky B, Kněžmost - Struhy

IV. třída: 17.00 Kochánky - Katusice

V NEDĚLI 9. ČERVNA

Divize C: 17.00 Benátky – Ústí nad Orlicí

Krajský přebor: 11.00 Mnichovo Hradiště – Poříčí n. S. (hř. Bakov)

I. B třída B: 17.00 Řepov – Záryby

Okresní přebor: 17.00 SKP MB - Sporting MB, Chotětov B - Čejetice

III. třída: 13.30 Mukařov – Ledce, 17.00 Bakov B - Strašnov, DBSK B - Jabkenice, Předměřice – Klášter

IV. třída: 13.30 Nová Ves - Krnsko B, 14.30 Sporting MB B - Chotětov C, 17.00 Žerčice - Nemyslovice, Skalsko - Dobrovice B, Kropáčova Vrutice B - Luštěnice B, Dlouhá Lhota - Zdětín B