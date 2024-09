Fotbalová Mladá Boleslav hlásí posilu klubového vedení. Na „místo činu“ se po třech letech vrací Josef Jinoch. Někdejší sportovní manažer Středočechů by měl nově zastávat pozici ředitele sportovního rozvoje. Podle informací z klubu by se měl zaměřovat na dlouhodobý rozvoj akademie i prvního týmu.

Sedmapadesátiletý fotbalový činovník Josef Jinoch poprvé přišel do FK Mladá Boleslav na začátku srpna 2018. Pozici sportovního manažera zastával tři roky. Po vypršení smlouvy ve městě škodovek skončil. Naposledy působil na pozici sportovního ředitele Dukly Praha. Nyní se vrací.

„Je to zkušený odborník, který přinese cenné sportovní i manažerské zkušenosti,“ slibuje si od navázání staronové spolupráce prezident FK Mladá Boleslav David Trunda.

„Od nového ředitele sportovního rozvoje očekávám především další rozvoj fotbalové akademie a jasné směřování A týmu, včetně promyšleného výběru nových hráčů, ať už z jiných klubů, nebo přímo z naší akademie,“ nastínil.

Josef Jinoch prozradil, že nabídku k návratu měl na stole už v závěru jarní části uplynulé sezony poté, co se David Trunda stal majoritním akcionářem středočeského klubu. „V té době jsem byl ale ještě vázán v Dukle Praha, kde jsem slíbil, že udělám vše pro postup Dukly do první ligy. Spolupráce s Petrem Pauknerem byla cennou zkušeností a jsem vděčný, že mě nakonec do Boleslavi uvolnil,“ uvedl Jinoch.

Co jej přivedlo podruhé do boleslavské organizace? „Hlavně dlouhodobá vize propojení prvního týmu s B týmem a mládežnickou akademií. Chci přispět ke zlepšení přechodu a zapojení hráčů z akademie do dospělého fotbalu,“ hlásí.

Někdejší prvoligový hráč se po skončení pestré aktivní kariéry (v lize 180 utkání a 22 branek) vrhl na funkcionářskou dráhu. Jako manažer či trenér působil také v Jihlavě, pražské Slavii, libereckém Slovanu, Jablonci nebo Slovácku.