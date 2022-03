Kmenový hráč staršího A dorostu se o víkendu dvakrát prosadil za jeho béčko. „Na jaře asi bude více hráčů z devatenáctky chodit i za osmnáctku. Po sezoně se bude měnit systém soutěže a chceme skončit do osmého místa, abychom v příštím roce byli v té elitní skupině,“ vysvětluje Vostřel.

Ten odehrál za mladší tým už několik zápasů na podzim. Ve čtyřech zápasech má v české lize dorostu na svém kontě už šest branek. Zatímco v celostátní lize se prosadil v patnácti zápasech dvakrát. „Bude to tím, že v devatenáctce nastupuji spíše na defenzivním postu, zatímco za osmnáctku většinou hraji ve středu zálohy,“ nevidí zásadní rozdíl mezi soutěžemi boleslavský fotbalista.

V Ústí nastoupil na levé záloze a první gól, kterým vracel Boleslavi z kraje druhého poločasu vedení, byl vskutku parádní. „Bylo to po faulu na naší polovině. Náš krajní obránce poslal křižný pas na levou zálohu. Já jsem si míč dobře zpracoval, navedl jsem si ho do středu na silnější pravou nohu a poslal ho do šibenice,“ popisuje svou trefu osmnáctiletý záložník.

Boleslav tak poslal do vedení 2:1. „Ústí nás v prvním poločase překvapilo velmi dobrou hrou, měli i několik šancí a nás podržela obrana s brankářem. My jsme je od stavu 1:1 ale uběhali. Od šedesáté minuty už pak soupeř odpadl,“ popisuje utkání Vostřel, který v závěru přidal ještě jednu branku.

Během kariéry by se chtěl dostat do prvoligového áčka Boleslavi. „První liga je samozřejmě prvotním cílem. A kdyby se mi to povedlo, tak mým snem je Španělsko,“ má o svých plánech o kariéře jasno boleslavský talent.

