Fotbalový víkend na Boleslavsku opět nabídne zajímavě namíchaný koktejl. Kromě mistrovských zápasů bude k vidění i jeden charitativní.

Bojům o mistrovské body vévodí poslední domácí mač Mladé Boleslavi v aktuálním prvoligovém ročníku. V předposledním kole nadstavby bude soupeřem na obhajobu titulu aspirující pražská Sparta.

Středočeši si v týdnu na domácím stadionu porážkou se Slováckem zkomplikovali boj o místenku v evropských pohárech. Trenér David Holoubek vidí sobotní duel jako šanci ukázat, zda jeho mužstvo na Evropu má.

„Věřím, že tým je natolik zdravý, že kartami o Evropu ještě zamíchá,“ nechal se slyšet před závěrečným dvojbojem s pražskými „S“. „Jsme jeden ze dvou týmů, který Spartu dvakrát obral o body, kdyby se to povedlo i potřetí, bylo by to skvělé,“ připomněl brankář Petr Mikulec.

O výsledek tak úplně nepůjde už odpoledne ve Skalsku. Tamní SK si v rámci výročí devadesáti let od založení pozval Real Top Praha. Tým známých osobností nejen ze sportovního života od 14 hodin nastoupí proti domácí staré gardě. Výtěžek utkání poputuje na ozdravný tábor pro děti s diabetem.

V SOBOTU 18. KVĚTNA

FORTUNA:LIGA: 17.00 Mladá Boleslav – Sparta Praha

Divize C: 17.00 Dobrovice – Kosmonosy

I. A třída B: 17.00 Luštěnice – Čáslav B, Rejšice – Dolní Bousov

Okresní přebor: 10.30 Krnsko – Jivina, 13.30 Bezno-Sovínky - Březno, 17.00 Bělá p. B. - Zdětín, Akuma MB - Krop. Vrutice, Čejetice - Kosořice, Sporting MB - Kostelní Hlavno

III. třída: 17.00 Struhy - Ledce, Horky B - Mukařov, Jabkenice - Předměřice, 13.30 Židněves - Čistá

IV. třída: 17.00 Nemyslovice - Bezno-Sovínky B

V NEDĚLI 19. KVĚTNA

I. B třída B: 17.00 Benátky B – Všestudy, Řepov – Chotětov

Okresní přebor: 17.00 SKP MB - Chotětov B

III. třída: 13.30 Klášter - Pěčice B, 17.00 Strašnov - Kněžmost, Bakov B - DBSK B

IV. třída: 13.30 Dobrovice B - Zdětín B, Nová Ves - Chotětov C, 17.00 Luštěnice B - Žerčice, Katusice - Dlouhá Lhota, Sporting MB B - Skalsko, Krnsko B - Kochánky