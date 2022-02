Za příchody zajímavých borců hledejte zejména Miroslava Nováka. Ten je sice pořád hlavně hráčem a v krajském přeboru patří mezi nejlepší, zároveň je dokonalým manažerem. Má spoustu kontaktů a umí hráče nalákat. "Honza Prosek mohl hrát ligu dál, je mu teprve sedmadvacet, ale dostal práci ve Slavii jako skaut a to pro něj byla zajímavé tak, že s vrcholovým fotbalem skončil. My spolu hrávali ve Štěchovicích, jezdili společně autem a sedli jsme si lidsky. Proto jsem o něj tolik stál," vysvětluje Miroslav Novák, jak se odchovanec ČAFky, který prošel mládežnickou akademií Slavie, do Hřebče dostal.

Defenzivní borec zamířil ze Slavie do Štěchovic, pak do Vyšehradu a nakonec na dlouhých 4 a půl roku do Pardubic. Odehrál za východočeský tým víc než osm tisíc minut a pomohl mu k senzačnímu postupu do I. ligy a pak i v ní.

Měli jsme rozhodnout dřív, ale trápila nás produktivita, litoval Zikmund

Teď pomůže Hřebči v těžké sezoně, kde se týmu docela daří, ale v klidu být nemůže, z krajského přeboru spadne až osm mužstev. "I proto jsme za jeho příchod rádi. Sice nám občas bude chybět, protože má povinnosti ke Slavii, ale skautovat by měl hlavně v odpoledních zápasech, takže doma, kde hrajeme v sobotu dopoledne, by ani jednou scházet nemusel," těší Miroslava Nováka, podle něhož Prosek ještě nezasáhne do sobotní přípravy s Doksy (hraje se na Motorletu), ale do poháru s Jinočany už zřejmě ano.

Doplňme ještě, že Jan Prosek nemusel být jedinou ligovou posilou Hřebče. "Mám políčeno ještě na jednoho hráče, ale ten se nakonec rozhodl, že na jaře ještě ligu hrát chce. Myslím, že v létě ho zlomím," usmívá se Miroslav Novák.

A věřte mu, on fotbalisty sehnat vážně umí. Navíc prý úplně zadarmo, no není dokonalý?