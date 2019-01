Mladoboleslavsko, Mělnicko - Přehled výsledků zápasů fotbalové I. B třídy.

I. B třída: Horky - Pěčice | Foto: Karel Jedlička

Horky – Pěčice 1:0 (0:0)

Fotbalisté Pěčic cítili po derby v Horkách křivdu kvůli neodpískané penaltě v úvodu a vyloučení v závěru zápasu. Domácí nováček měl však více šancí a jeho výhra urvaná v posledních minutách je zasloužená.

Ostřílený brankář Horek Malík hasil riskantní kličku proti Kicelukovi už v 9. minutě sporným zákrokem, za nějž se hosté marně dožadovali pokutového kopu.

Dál už byly nepřesnosti k vidění hlavně v útoku, obrany dominovaly až do 39. minuty. To z úhlu nepropálil Dufka domácí Václav Kohout, po následném rohu a nacvičeném signálu pěčický brankář jednou rukou vyškrábl i pokus výborného Žižky.

Naopak oblouček pěčického Kandráče ze 43. minuty přistál na břevně. Ještě v prvním poločase upaloval sám na bránu Kohout, zakončil však vedle.

Po hodině hry mířil zblízka do boční sítě hostující Kiceluk. Horky ale postupně ovládly území a v 65. minutě spálily velikou šanci: Lukáš poslal centr před prázdnou bránu, jenže Hlavička ji přestřelil.

Rozhodnutí padlo v 81. minutě. Lukáš dostal přesný míč do pokutového území, odkud s rozvahou zakončil o tyč do sítě a už se na něj sypali jásající spoluhráči. Dufek ještě pár vteřin před koncem po Vízkově uličce zmařil samostatný nájezd Váňovi. To už hráli hosté bez Kandráče, kterému rozhodčí oplatil nadávku červenou kartou.

Vítězné Horky se v tabulce I. B třídy přiblížily vedoucímu Dolnímu Bousovu na pouhé dva body.

Branka: 81. Lukáš. Rozhodčí: Tvaroh. ŽK: 2:3. ČK: 87. Kandráč (P). Diváci: 133. Střely na bránu: 4:3. Rohy: 5:2.

Horky: Malík – Mareš (62. Vízek), Sedláček, Žižka, Cimrman – Váňa, Lukáš, Mosiurczak, Král – Kohout (57. Hlavička), Cepka.

Pěčice: Dufek – P. Košťál, Kučera, Mulač, Tůma – D. Košťál (35. Bůžek), Beran, Charvát, Valenta – Kiceluk, Kandráč.

DBSK – Bakov 1:1 (0:1)

Branky: Kubeček – Sedláček.

Bakov: Majzlan – Smetana, Zajíček, Sedláček, Vaníček-Hammer (83. Kendík), Frélich, Kvapil (90. Koťátko), Bláha-Vaněk, M. Louda (67.Špringer).

Vysoká – Bělá p. B. 2:3 (0:1)

Branky: Rolenc, Štolba – Tomíček 2, Kulczicki.

KAREL JEDLIČKA