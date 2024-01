Fotbalisté Mladé Boleslavi si připsali další vítězství v přípravném období. V rámci soustředění v Turecku porazili góly Kadlece a Kušeje lídra černohorské ligy FK Buducnost Podgorica 2:0.

Fotbalisté FK Mladá Boleslav na soustředění v Turecku porazili FK Buducnost Podgorica 2:0 | Foto: Jiří Koros

Skóre pátého letošního utkání Středočechů otevřel nedlouho před poločasem Andrej Kadlec. Spolu s Bensonem Sakalou reprezentujícím Zambiji na Africkém poháru národů dorazil na soustředění se zpožděním. Slovenský obránce totiž v den odletu asistoval u porodu dcery.

„Jsem vděčný, že mně to vedení klubu a trenérský štáb umožnily. Byl to nejkrásnější pocit, jaký jsem v životě zažil, a dodatečné přicestování za mužstvem bylo úžasné s tím, jak mně chlapci přivítali a gratulovali," svěřil se Andrej Kadlec poté, co narození dcerky oslavil gólem do branky černohorského soupeře.

„Ze začátku jsme byli trochu nervózní a chvíli trvalo, než nám to sedlo proti bojovnému a hádavému soupeři. Po přestávce se to přeci jenom uklidnilo, zaslouženě jsme vyhráli a udrželi vzadu nulu, což je super," dodal sedmadvacetiletý zadák.

Picava zkouší čtyři nové hráče. V hledáčku jich podle trenéra bylo násobně víc

Boleslav vyhrála čtvrtý zápas v řadě. Dva proti druholigovým a stejný počet proti zahraničním soupeřům. Trenér David Holoubek netajil, že v přípravě jde zatím vše podle plánu.

„Zpočátku byli hráči nervózní, ale postupem času získávali odvahu a jistotu. Měli jsme podstatně více příležitostí než soupeř. I když jsme všechny neproměnili, považuji za pozitivní, že se hráči do nich dostávají. Vyzkoušeli jsme si další věci, které trénujeme a řešíme u videa, takže druhé vyhrané utkání soustředění a navíc bez obdržené branky je pozitivní věc,“ hodnotil trenér David Holoubek zápas hraný na přírodní trávě Ekodizayn Futbol Salahari v tureckém letovisku Belek.

Boleslav zahájila v Turecku parádně. Ukrajinský soupeř schytal bůra

S výsledkem byl spokojený, s výkonem ne tak úplně. „Předvedená hra měla nežádoucí vlny, kdy jsme chvíli hráli skvěle, chvíli šel náš výkon dolů a potom zase nahoru. Pro příští utkání potřebujeme dosáhnout větší vyváženosti v týmovém herním projevu," našel prostor pro zlepšení do závěrečného utkání před návratem. Duel proti bulharskému Ludogoretsu bude posledním před jarním startem FORTUNA:LIGY.