Střední Čechy – Fotbalisté Jiren zahájili jako vůbec první z devítky středočeských zástupců v ČFL přípravu na náročnou jarní část. V dalších dnech tohoto týdne se přidaly Kolín, Benátky nad Jizerou a Benešov. Ostatní celky tak učiní v dohledné době. Jen některé mají na programu účast v zimním turnaji nebo horské soustředění.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Daniel Seifert

U ex-druholigového Kolína brzký start do tréninkového procesu nikterak nepřekvapuje. Výkony a výsledky zůstaly na podzim za očekáváním. Trenér Tomáš Staněk, který začal s jejich vylepšováním po devátém kole, hodlá dát hráčům řádně do těla s jasným cílem: „Zajistit kvalitní přípravu pro udržení v ČFL, nejlépe tak, abychom po pěti kolech byli mimo pásmo sestupu. Výhodou je, že z prvních pěti zápasů hrajeme čtyři doma," nechal se slyšet po středečním prvním novoročním setkání s hráči. Těm na sobotu naordinoval úvodní přípravný zápas, a hned proti „nadupané" Slavii Praha. „Utkání má především kondiční záměr – chceme naběhat co nejvíce kilometrů, ale nechceme si utrhnout ostudu. V utkání bychom měli z důvodu atraktivity soupeře odevzdat maximum."

Start do přípravy mají za sebou také hráči Jiren, kterým byl představen nový trenér Václav Hradecký. Majitel tamního klubu Josef Jícha, pod jehož taktovkou tým dohrál podzim, není zastáncem vysokého počtu přípravných zápasů. Jeden z mála Viktorie odehraje začátkem února v Rakovníku. O dalších asi dvou se podle sekretáře Bohumila Přibyla ještě jedná.

Hráči některých zbylých středočeských mužstev si ještě užívají posledních dnů do startu neoblíbeného drilu. V pondělí například vyběhnou pod vedením nových trenérů Zbyňka Busty a asistenta Tomáše Řepky fotbalisté Štěchovic, balancující po polovině soutěže na sestupové hraně.

O den později zahájí pokus o jarní záchranářský zázrak v Čáslavi, kde v zimní přestávce vyřešili uvolněný post trenéra. Z béčka se na něj posunul Jiří Antoš, jemuž bude k ruce jako hrající asistent Petr Kunášek. Vrcholem zápasové přípravy předposledního celku dvacetičlenného pelotonu bude na začátku února utkání s druholigovou Vlašimí, jejíž je Čáslav v aktuální sezoně farmou.

Oba nováčkové z Mladoboleslavska si po slušném podzimu zpestří přípravu soustředěním na horách. Dobrovičtí svěřenci trenéra Petra Hejna vyrazí na začátku února do Špindlerova Mlýna, centrem přípravy Benátek se koncem ledna stane na několik dní rovněž krkonošský Harrachov. „Chceme změnit prostředí, stmelit kolektiv a řádně třífázově trénovat," slibuje si trenér mladoboleslavské farmy Vladimír Sedláček, který se s hráči přivítal ve středu na umělce.

Oba celky z popředí vsadily na účast v zimním turnaji. Zápy, které jsou na třetím místě tabulky nejlepším z kraje, se po startu přípravy (15. ledna) představí na turnaji pražského Meteoru. Narazí tam na soupeře z divizí, mimo jiné i na Kladno a Český Brod, a třetiligový Benešov. Čtvrtý Králův Dvůr je účastníkem Brick cupu na Vyšehradě.