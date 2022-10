V létě jste prodloužil v Lucernu smlouvu, čímž jste potvrdil, že ve Švýcarsku jste spokojený, jak jste v minulosti několikrát uvedl. Co se vám ve Švýcarsku líbí nejvíc?

Byli jsme spokojeni já, rodina i Lucern. Jen jsme čekali, až se zachráníme, ale předběžně jsme byli domluvení. Já si přál zůstat a pokračovat tu. Je tu nádherné prostředí. Patnáct minut od bytu máme v zimě lyžování, v létě chodíme na kola, procházet se. Celkově je tu plno krásných míst, příroda je úžasná a města jsou také hezká. Lucern je krásné historické město, nám všem se zamlouvá. Co se týče fotbalové stránky, tak jsem tu nadšený. Trošku bych to srovnal s Libercem; klub je rodinný, je tu super prostředí i lidi. A v neposlední řadě i spoluhráči, všichni si rozumíme.

Přemýšlíte, že byste třeba ve Švýcarsku zůstal déle? Zvlášť, když si děti zvykly na děti, prostředí, budou umět jazyk…

Pořád nad tím přemýšlím. Chtěl bych tu zůstat co nejdéle. Jsem tu nadšený, spokojený. Opravdu mi tu nic nechybí. A i po skončení kariéry bych tu rád zůstal. Klub mi už nabídl, konkrétně sportovní ředitel i trenér, že bych si tu mohl udělat trenérskou licenci, prý mi pomůžou se studiemi. Já bych rád začal trénováním mládeže, ale nebráním se ani jiné klubové funkci. Uvidíme, nechci předbíhat. Doufám totiž, že mám ještě pět šest let profesionální kariéry před sebou. Přiznám se, že se nám zpátky s rodinou nechce. Jak jste řekl - máme děti, učí se jazyky. Jsou tu tři národní jazyky, pro ně by bylo super se je naučit; ve škole začínají němčinou, od druhé třídy jedou angličtinu a v páté, nebo šesté třídě mají francouzštinu, nebo italštinu. Do života by to bylo parádní, protože kdo umí tři jazyky, má život o něco snazší.

Už chodí vaše děti do školy?

Zatím do školky, ale už se začínají pomalou domlouvat německy. Pro ně je to tak jednodušší. I proto se nám nechce odcházet.

Pomáhá mladým

S Lucernem jste hráli v minulé sezoně o záchranu, teď to vypadá na střed tabulky, takže ta spokojenost musí být ještě vyšší, že?

Loni jsme prospali začátek, pak bylo těžké vše dohánět. Ale dohnali jsme to, v posledním kole jsme dokonce hráli o přímé udržení. Kdyby nám po podzimu někdo řekl, že se vůbec dostaneme do situace, kdy to budeme mít ve vlastních rukách, brali bychom to všemi deseti. Nakonec jsme nicméně soutěž zachraňovali až v baráži. Podle mě jsme měli dobrý mančaft, což jsme ukázali tím, že jsme na jaře stáhli čtrnáct bodů. V této sezoně bychom mohli hrát prostředek tabulky, snad i trochu výše. Na druhou stranu je tu obrovská vyrovnanost švýcarské ligy; všech deset týmů má kvalitu a každý může porazit kohokoliv. Je to vidět na tom, že Curych, který vyhrál v minulé sezoně titul, má teď jen dva body. My jsme každopádně začátek chytli, takže doufám, že dál budeme sbírat body.

Jaká je vaše pozice v týmu? Ve Spartě jste byl kapitán, tak jste byl zvyklý šéfovat. A jaké máte postavení u fanoušků?

To je těžká otázka. Snažím se mít se všemi super vztahy, být nápomocný mladým klukům. Jsem jeden ze zkušenějších, starších, tak cítím, že musím pomáhat těm méně zkušeným. Snažím se vycházet i s fanoušky, mám je rád, jsou pro mě jedni z nejlepších v lize. Jestli mají rádi i oni mě, to byste se museli zeptat jich. (úsměv)

V jakých počtech vlastně fandové na švýcarskou soutěž chodí? A na jakém místě je podle vás v zemi fotbal v oblíbenosti sportů?

V Lucernu chodí kolem 10 tisíc diváků, kapacitu máme zhruba 18 tisíc. Fanoušky máme suprové, za bránou je kotel, kde se fandí nejvíc. Jak už jsem řekl - podle mě ti naši fandové patři k jedněm z nejlepších v lize. Fotbal je tu hodně oblíbený, hraje ho i hodně dětí, v mládeži máme hodně žáčků. Konkurencí jsou zimní sporty. Většina stadionů je nová, jen Winterhur, který postoupil z druhé ligy, ho má starší. Ve stejné situaci je také Lugano, ale tam se plánuje stavba nového. Návštěvnosti pomáhá skvělá švýcarská infrastruktura.

Fandí se ve Švýcarsku jako u nás, nebo jsou tam nějaká specifika?

Podle mě je to hodně podobné. U nás fanoušci mají kotel za bránou, fandí celý zápas. Pyrotechnika je tu zakázaná, to asi všude. Pokuty nemám moc v merku, tak nevím, kolik se platí za různé světlice, které se občas v hledišti objeví. Ale dělobuchy vůbec nejsou slyšet. Bezpečnost v hledišti je velká, velká je i bezpečnost v celé zemi. Děti už v pěti letech jezdí autobusem sami do školky, to si v Česku nedokážu vůbec představit. Je pravda, že to je jen jedna zastávka, ale i tak… Na bezpečnost se tu klade mnohem větší důraz, než jsme zvyklí z Česka.

Bude hodně diváků i na úterní duel Ligy národů proti našim? Jak to berou Švýcaři? I jako přípravu na MS?

Věřím, že jich přijde hodně a vytvoří se skvělá atmosféra, protože místní fanoušci fandit umí. Věřím, že je navnadilo sobotní vítězství 2:1 nad Španělskem. Jejich cílem bude udržet první skupinu Národní ligy a proti Španělsku dokázali, že mají kvalitní tým. Sám jsem na ten zápas hodně zvědavý, těším se na něj.

Švýcarsko má hráče z top lig

Jaký je stadion v St. Gallenu, jak vám se na něm hrálo? A je tam po fotbale hlad, když tamní tým hraje špičku soutěže?

V St. Gallenu je nový stadion, také pro nějakých osmnáct tisíc lidí. Líbí se mi i zázemí. Mezi Lucernem a St. Gallenem je velká rivalita, je to jako když hraje Sparta se Slavií. Vzpomínám si na úžasnou atmosféru, a to jak u nás, tak i tam. Tipuji, že hlad po fotbale tam je, tak věřím, že atmosféra bude suprová.

Jaký mají Švýcaři aktuálně tým? Jak je složený, jsou tam i hráči z domácí ligy, popř. i od vás z Lucernu? Kdo je brán jako největší hvězda, na kterou se spoléhá?

Aktuálně má Švýcarsko hodně silný mančaft. Je tam spousta kluků z německé ligy a z dalších top lig. Ze švýcarské ligy jsou tam tři čtyři kluci. Od nás je tam poprvé střední záložník Ardon Jashari, ale proti Španělům nebyl ani na lavičce. Hvězdami jsou určitě Shaqiri a Xhaka, byť těch zajímavých jmen je v kádru opravdu více.

Uspějí podle vás Švýcaři na mistrovství světa? Ve skupině mají Brazílii, ale hratelné celky Kamerun a Srbsko… Věří jim veřejnost, média?

Řekl bych, že na mistrovství světa nebude ani jeden lehký soupeř! Každý zápas bude těžký, každý může porazit každého. Na druhou stranu si myslím, že Švýcaři mají velmi kvalitní mužstvo. Ze skupiny by mohli postoupit dál. Veřejnost bude postup očekávat a určitě bude cítit ambice dojít turnajem ještě dále. Já jim docela věřím, síla týmu tam je, kvalita hráčů je obrovská.

Co náš národní tým? Sledoval jste duel s Portugalskem? Co říkáte výsledku?

Ano, sledoval jsem ho. Výsledek není dobrý, 0:4 je nepříjemný výsledek, ale Portugalsko má obrovskou kvalitu, vše se jim sešlo, měli dobrý den. I my máme dobrý mančaft, je škoda, že jsme nedali my první gól. Anebo kdyby Šiky (Schick) dal penaltu. Takhle si to Portugalci pohlídali a výsledek je bohužel jednoznačný.

Po domácím výprasku od Portugalska je jasné, že duel ve Švýcarsku bude důležitý pro záchranu v elitní skupině. Jak se po takovém debaklu bude klukům hrát? Budou to mít v hlavách, nebo je výhodou, že se hraje v rychlém sledu a hned musí přepnout na další zápas?

Kluci si s trenéry řeknou, kde udělali s Portugalci chybu, co zlepšit. Máme dobrý tým, který se z toho oklepe. Ve Švýcarsku na to zapomene. Složitý bývá jen první trénink, ale řeknou si, co změnit a hned budou připraveni na další zápas. Je dobře, že se hraje rychle po sobě; je jen jeden den na vyhodnocení chyb a druhý den na přípravu. Všichni zvládnou přepnout na další zápas, důležité je neopakovat stejné chyby. Teď už budou kluci nažhavení na Švýcary, jejich cílem je také udržet elitní skupinu Národní ligy. Budu jim držet palce.

Váš tip na úterní utkání?

Doufám, že se nám podaří v St. Gallenu vyhrát. Podle mě to bude o jednom gólu, čekám vyrovnaný zápas. Doufám, že ten jeden gól dáme my. Konkrétně bych branku přál Šikymu!