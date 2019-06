Střední Čechy – Do dvou finále mezikrajských soutěží se dostali mladí fotbalisté ze Středočeského kraje. Čtrnáctka dokonce skončila druhá a slaví tak velký úspěch, i když blízko bylo i celkové vítězství.

Středočeské výběry SKFS do 13 a 14 let se probily do celorepublikových finále. | Foto: SKFS