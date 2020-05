Když to nešlo na trávníku, zkusil se ve světě nejpopulárnějšího sportu prosadit jinak. Rozhodl se využít své manažerské schopnosti a spojit tak příjemné s užitečným. „Vše začalo asi před pěti lety,“ vrátil se sedmadvacetiletý Tran na začátek celého příběhu.

Tehdy založil web zaměřený na české fotbalové talenty. Velkou roli v tom hrála trojice Aleš Matějů, Dominik Mašek a Václav Černý. „Všichni hráli v zahraničí. Jelikož se známe, tak mě vždy zajímalo, jak se jim daří. Informace jsem ale nemohl nikde na českých webech dohledat,“ mluví o prvotním impulsu. „Kluky jsem oslovil, oni mi každý týden posílali report ze svých zápasů a já následně sdílel informace dále. Postupně se to celé rozšířilo na TOP talenty z České republiky a projekt se naplno rozběhl,“ prozradil Tran.

Ve svém portfoliu neměl jen zmíněné hráče z Příbrami, ale například i současné reprezentanty Patrika Schicka, Alexe Krále nebo Michala Sadílka. „Nemohu vypíchnout konkrétně jednoho hráče. Spolupráce se všemi byla na velmi dobré a přátelské úrovni,“ ocenil přístup fotbalistů Martin Tran, který ovšem byl po čase nucen projekt ukončit.

„Bohužel to došlo do fáze, kdy mi hodně času bralo povolání a škola. Přeci jen pořád se jednalo jen o můj koníček,“ řekl. „Kluci se navíc postupně přesunuli do dospělého fotbalu,“ doplnil další důvod.

Přesto se pro něj jednalo o cenné zkušenosti do budoucna. „Obohatilo mě to v mezilidské komunikaci. Zároveň jsem ale získal přehled ve fotbalovém prostředí. S většinou kluků jsme probírali nejen zápasy, ale další věci spojené s životem profesionálního fotbalisty. Udělal jsem si obrázek, jak funguje klub nebo probíhají přestupy,“ nastínil zajímavé poznatky.

Díky nim se po čase mohl vrhnout do světa velkého fotbalu znovu. Tentokrát s jinou myšlenkou. Společně se Zdeňkem Tomíčkem a Lukášem Podaným (bývalým hráčem Slavie Praha) fotbalistům nabízí consigliere službu.

O co jde? „Ve výsledku to znamená, že jsme hráčovým rádcem ve všem, co mu přijde do cesty. Jde například o zprostředkování služeb v oblasti sociálních sítí, investic, daní, komunikace s novináři, právních služeb, PR kampaní, života po kariéře, ale i nákupu vozidel,“ vysvětluje Martin Tran. „Cílem je zajistit hráčům potřebný servis, aby se oni mohli soustředit pouze na svůj sportovní výkon,“ dodal.