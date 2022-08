Až ve 37. minutě rozehrálo Ústí první roh a rovnou z něj udeřilo. Do sítě hlavičkoval Jaroslav Benda. A opět za tři minuty navýšil debakl nejlepší muž na hřišti Černý, který rozběhl Bendu kolmicí, nasprintoval si za obranu na jeho zpětnou přihrávku a znovu napálil volej za Bartošova záda. Hned po rozehrání navíc Chodora otřásl dobrovickou spojnicí.

„V kabině jsme si řekli, že začíná nový zápas a chceme aspoň ve druhém poločase uhrát dobrý výsledek,“ řekl domácí brankář Ondřej Bartoš, který byl nakonec jeho hlavním hrdinou. Zlikvidoval šest vyložených šancí hostů, kteří si s obranou cukrovarníků dělali, co chtěli, a většinou na gólmana stříleli zcela osamocení zblízka. V jednom případě ho dokonce nepropálili ani v tandemu Benda s Ondřejem Černým. „Bylo vidět, že to ti kluci mají natrénovaní, měli náběhy, byli živí, dostkrát proti mně byli sami,“ konstatovala letitá dobrovická opora.

Bakov prohrál na Sahaře na góly. Vítěz rvačky znám není

Jediným úspěšným střelcem byl po Fischerově zpětné přihrávce z koncové čáry Jonáš Jiránek. Na druhé straně zakončil rychlý brejk těsně nad břevno Kocourek a až v 66. minutě se o čestný úspěch Picavy postaral z trestného kopu z 22 metrů střídající Martin Korec. „Vypadalo to na debakl a mohlo to tak skončit. Škoda že jsme nedali hned v úvodu dvě šance, ale na to se nehraje,“ narážel trenér Ondřej Murárik na Zelinkovu hlavičku těsně nad ze 4. minuty a neuznaný gól pro ofsajd, které byly ovšem dva i na ústecké straně.

V oslabené sestavě s hráči, kteří na jaře působili i v I. A třídě, prohrála Dobrovice 1:5. „Volno dostal jen Marek Sedláček na porod, ale další čtyři hráči zvraceli a měli teploty. Nejhůře dopadl Novák, který má antibiotika,“ vysvětlil absence opor Ondřej Murárik.

Na kosmonoském kopečku se do charitativní tomboly pro nemocnou dívku Ivanku zapojili i hráči soupeře, kteří si do Prahy 3 odvezli pomyslné 3 body za 3 vstřelené góly.

První kolo MOL Cupu favorité z druhé ligy zvládli na jedničku

Skóre před fantastickou návštěvou v beznadějně zaplněném areálu otevřel zblízka po nezachycené přihrávce před bránu žižkovský kapitán Josef Bazal již v 11. minutě. Hartych poté čaroval při příležitosti Štrombacha, který byl hlavním spalovačem horkého podvečera. Ve 35. minutě po faulu přímo na hranici velkého vápna, který zaváněl i penaltou, tentýž hráč orazítkoval z trestného kopu břevno.

Po vyrovnané čtvrthodině druhé půle si naběhl na centr před bránu znovu Bazal a hlavičkou zvýšil na 0:2. „Kosmonosy nebyly snadný soupeř, hrály organizovaný a běhavý fotbal. I tak jsme ale měli dost šancí, které jsme mohli proměnit dříve a mít klid. Takhle rozhodl asi až ten můj druhý gól,“ uvedl žižkovský kapitán, který byl i blízko hattricku. „Chybělo po Mulemeho centru jen lépe naklopit nárt, to mě trochu mrzí,“ dodal Josef Bazal.

Skóre zpečetil až exboleslavský Hönig skvostným sólem v plné rychlosti, po kterém obstřelil Hartycha. Kosmonoský brankář ještě předtím reflexivně na čáře vykopl další Štrombachovu tutovku, již za stavu 0:3 vyškraboval zázračně zpod břevna pumelici na roh a když Bazal naservíroval v poslední minutě míč na zadní tyč, stačil se domácí brankář opět včas přesunout proti komu jinému než zakletému Štrombachovi.

FOTO, VIDEO: Oba nováčci krajského přeboru začali sezonu vítězně

Vítězové si pak užili dlouhou děkovačku s plným autobusem vlajkonošů, kteří se na podobné oslavy v sestupové druholigové sezoně pořádně načekali. „Máme skvělé fanoušky, podporovali nás a stáli za námi, i když se nám loni vůbec nedařilo. Dnes nám tu udělali úplně domácí atmosféru,“ těšilo Josefa Bazala.

Dobrovice – Ústí nad Labem 1:5 (0:4)

Branky: 66. Korec - 23. a 42. D. Černý, 20. Kubín, 39. Benda, 55. Jiránek. Rozhodčí: Pekař. Bez karet. Diváků: 180. Střely na bránu: 4:15. Rohy: 2:3.

Dobrovice: Bartoš – Zelinka (26. Kocourek), Vrána, Pečínka, Klain (62. Kohout) – Hubač, Horák, Sedláček (62. Korec), Král (46. Kučera), Bičiště – Tomíček (46. Herzán).

Kosmonosy – Viktoria Žižkov 0:3 (0:1)

Branky: 11. a 62. Bazal, 79. Hönig. Rozhodčí: Řeháček. ŽK: 3:0. Diváků: 640. Střely na bránu: 2:11. Rohy: 1:6.

Kosmonosy: Hartych – Marek, Podzimek (60. Strouhal), Pajer, Prokorát – Kubelka, Mašek, Smetana (60. Maryška), Král (46. Šimáček) – Kořínek (69. Zeman), Mulligan (46. Hrdlička).

Česká Lípa - Benátky n. J. 3:4 (0:3)

Branky: 53. Havel, 72. Žižka, 83. Filip – 28. Šimeček, 38. Macek, 45. Zabilanský, 62. Komárek. Rozhodčí: Černý. ŽK: 3:2. Diváci: 250.

Benátky: Straka – Holakovský, Glöckner, Kopa, Komma (63. Knobloch) – Šimeček – Zabilanský (63. Vlček), Mbah (79. Kadeřábek), Komárek (90+5. Poustecký), Slicho – Macek (79. Zedníček).