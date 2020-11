Česká vláda povolila restart profesionálních sportovních soutěží a vedení fotbalové ligy chce co nejdřív začít hrát. Pokud dojde k udělení potřebné výjimky, program elitní soutěže se znovu rozjede už tento víkend.

Fotbalisté Mladé Boleslavi vyhlíží návrat FORTUNA:Liga. | Foto: fkmb.cz

Na návrat do akce už se připravuje i Mladá Boleslav. V klubu jsou za možnost vrátit se do soutěžního režimu samozřejmě rádi. „Možná nás trošku mrzí, že se to zastavilo, i když situace je pro vládu těžká, rozumíme tomu. Nedá se nic dělat. Jsme prostě rádi, že je znovu šance hrát a věříme, že to dopadne,“ říká kouč týmu Jozef Weber.