Odchovankyně mnichovohradišťské kopané Denisa Skálová se přesouvá z pražské Dukly za jižní hranice. Nově bude česká futsalová reprezentantka nastupovat v rakouském FC SKINY Südburgenland.

Konec černé série! Benátky vyloupily Ústí a slaví první letošní výhru

Naopak směrem do Dukly by mohla zamířit Anita Machačová. Hráčka mladoboleslavského Sportingu je aktuálně v prvoligovém celku na testech. Za sebou má nyní 3 týdny přípravy a dvě utkání. Machačová již v Dukle působila v dorosteneckém věku, teď se zkouší prosadit v prvním týmu. „Myšlenka návratu vznikla vlastně úplně náhodou a pro mě docela nečekaně. Ozval se mi trenér a po chvíli uvažování jsem se rozhodla, že i kdyby to nakonec nedopadlo, tak je to pro mne velmi dobrá zkušenost a chci tomu dát šanci,“ hlásí defenzivní hráčka Sportingu.