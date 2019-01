Nyon - V sídle UEFA se dnes rozhodlo o soupeři fotbalistů FK Mladá Boleslav ve druhém předkole Evropské ligy.

UEFA losování

V sídle evropské fotbalové federace UEFA bude v pondělí ve 13.30 hodin rozlosování první a druhé předkolo Evropské ligy. V osudí pro druhé kolo bude také FK Mladá Boleslav. Ten by měl být podle koeficientu zveřejněného na webu UEFA.com 13. v pořadí a proto by měl být podle všeho nasazený. Jeho soupeřem by tak mohl být některý z úspěšných týmů z prvního předkola.

Svého soupeře se zítra dozví také ve druhém předkole nasazená Viktoria Plzeň.

16:02 - FC Bohemians Dublin je aktuálně devátý tým irské Premier Division a Thór Akureyri sestoupil vloni do druhé islandské ligy a do předkola evropského poháru se dostal z pozice poraženého finalisty Icelandic cupu. Irští Bohemians Dublin se s islandskými Thór Akureyri utkají věc dnech 5. a 12. července. Favoritem je irský klub.

15:40 - Fotbalisté FK Mladá Boleslav vyzvou ve druhém předkole lepšího ze souboje Bohemian FC (Irsko) - Thór Akureyri (Island). Mladá Boleslav se představí 19. července na půdě soupeře, odvetu sehraje o týden později doma.



15:18 - Fotbalisté Plzně se ve 2. předkole Evropské ligy utkají s vítězem utkání 1. předkola mezi albánským celkem Teuta a gruzínským Metalurgi Rustavi. Rozhodl o tom dnešní los v Nyonu. První utkání by se mělo hrát 19. července v Plzni, odveta o týden později. Soupeř Boleslavi bude znám během několika minut.

15:05 - Pikantní duel slibuje také první předkolo, v němž slovenská Senica narazí na maďarský MTK Budapešť.

13:53 - FK Mladá Boleslav je ve druhém předkole mezi nasazenými týmy. Jejím soupeřem bude tedy někdo z těchto nenasazených:

Rustavi* (Gruzie), St. Johnstone (Skotsko), FK Sarajevo* (Bosna a Hercegovina), Salihorsk (Bělorusko), Naftan (Bělorusko), FC Bohemians* (Irsko), Senica* (Slovensko), Inter Turku (Finsko), Osijek* (Chorvatsko), Hafnarfjodur* (Island), Levadia* (Estonsko), Videoton (Maďarsko), Pjunik* (Arménie), Dacia* (Rumunsko), FK Baku* (Ázerbájdžán), Borac Luka* (Bosna a Hercegoina), Ljepaja* (Lotyšsko), Bangor City* (Wales), Differdange* (Lucembursko), Honvéd* (Maďarsko), Brijeg (Bosna a Hercegovina), Skonto Riga (Lotyšsko), Sudova (Litva), Loko Plovdiv (Bulharsko), Jagodina* (Srbsko), Mypa* (Finsko), Tirana* (Albánie), Sligo Rovers (Irsko), Olimpik Lublaň* (Slovinsko), Renova* (Makedonie), Inter Baku* (Ázerbájdžán), Rudar* (Černá Hora), Kups* (Finsko), Shkendija* (Makedonie), Birkirkara* (Malta), Streymur* (Faerské ostrovy), Khazar* (Ázerbájdžán), Dila Gori (Gruzie), Milsami (Moldávie), Žalgiris (Litva)

Pozn: Týmy označené hvězdičkou musejí nejdřív postoupit z prvního předkola.

13:05 - Ještě před losem Evropské ligy proběhlo losování její slavnější sestřičky Ligy Mistrů. Los prvního a druhého předkola rozhodl, že český mistr FC Slovan Liberec se utká ve druhém předkole s kazašským mistrem Šachťarem Karagandy.

V minulosti dres Šachťoru oblékali i čtyři čeští fotbalisté Milan Pacanda, Pavel Veleba, Karel Kratochvíl a Daniel Břežný. V současnosti mezi opory patří vedle Chizničenka také další kazašský reprezentační útočník Andrej Finončenko, bosenský stoper Nikola Vasiljevič či kazašský záložník Žambyl Kukejev.

„Je to klasická ruská škola, nevyzpytatelný soupeř. Je to nejdál, kam jsme mohli jet, a bude tam asi veliké vedro. Ale je v našich silách přes ně přejít," řekl ČTK brankář Liberce David Bičík.