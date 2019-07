K odvetnému utkání druhého předkola Evropské ligy FC Ordabasy Šymkent – FK Mladá Boleslav, které se hraje ve čtvrtek 1. srpna 2019 od 16 hodin středoevropského času, odcestují mladoboleslavští fotbalisté již v úterý 30. července.

FKMB - Ordabasy Šymkent | Foto: Miloš Moc

V týmové výpravě bude jedenadvacet členů hráčského kádru, trenéři, servisní tým mužstva a představitelé klubového vedení. Fotbalisté v pozdním úterním odpoledni od 17 hodin absolvují trénink na mladoboleslavském hřišti, poté odjedou autobusem společně do Prahy. Z pražského mezinárodního letiště Václava Havla fotbalová výprava FK Mladá Boleslav odletí v úterý 30. července před večerní desátou hodinou a cestou na východ stráví téměř šest hodin v letadle. Plánovaný dolet do jihokazašského Šymkentu je v 7:30 hodin tamního času. Z letiště se tým autobusem přepraví do hotelu v centru města, nedaleko místního fotbalového hřiště. Na hotelu se také uskuteční předzápasová tisková konference v 18:30 hodin tamního, čili ve 14:30 hodin středoevropského času.