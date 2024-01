Stejně jako proti rakouskému soupeři tak i proti Norkám budou hrát fotbalisty Slavie Praha zápas Ligy mistryň v Mladé Boleslavi.

Trénink fotbalistek Slavie Praha v Mladé Boleslavi | Foto: SK Slavia Praha ženy

Fotbalisté Mladé Boleslavi sice odletěli do Turecka na soustředění. Jejich stadion i tak ale ve čtvrtek ožije. A to hned Ligou mistrů! Tedy Ligou mistryň, abychom byli přesní. Další zápas skupinové fáze zde totiž odehrají fotbalistky Slavie Praha.

Slávistky čeká druhé utkání Ligy mistryň v novém roce! Ve čtvrtek 25. ledna přivítají v Lokotrans Areně v Mladé Boleslavi norský Brann. Výkop je naplánován na 18.45 hodin a vstup na utkání je zdarma.

Fotbalistky Slavie dosáhly v odloženém duelu proti rakouskému St. Pöltenu historického úspěchu, když poprvé zvítězily ve skupinové fázi Ligy mistryň. Klíčový zásah přišel od Michaely Khýrové, která využila přihrávku Terezy Krejčiříkové a zajistila tak pro Slavii tři cenné body.

Mladoboleslavská Lokotrans Arena se může připravit na další vzrušující utkání, tentokrát s norským Brannem, který drží aktuálně druhé místo ve skupině. Kádr Brannu je poskládán především z norských reprezentantek s doplněním hráček z Islandu a Finska. Pod vedením trenéra Petera Ho Martina si tým připsal ze čtyř utkání sedm bodů, s bilancí dvou výher a jedné remízy. Fanoušci se tak mohou těšit na velmi atraktivního soupeře.

„Naši první výhru v Lize mistryň jsme si všichni užili, konečně jsme si dokázali, že umíme hrát těžké zápasy a dotáhnout je do vítězného konce. Před tak těžkým zápasem, který nás čeká proti Brannu, bylo důležité vyhrát a pozitivně se naladit. Jsme si vědomi toho, že zde stále žije malá možnost postupu ze skupiny, i to by nás mělo hnát k tomu, abychom se pokusili i tento zápas dotáhnout do vítězného konce. Nečeká nás jednoduché utkání, tým Brannu je disciplinovaný, sehraný a velmi kvalitní na míči. V zápase si dokážeme vypracovat šance a bude potřeba je proměnit, jelikož jich nemusí přijít tolik," říká před zápasem brankářka Olivie Lukášová.

Vstupenky na utkání jsou pro všechny fanoušky zdarma. Na stadion Lokotrans Areny se dostanete vstupem č. 1 bez nutnosti se prokazovat vstupenkou či jiným dokladem. Můžete si vybrat libovolné volné místo v rámci sektorů H-K, které jsou pro tento zápas otevřeny.