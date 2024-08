„Dostali jsme dva špatné góly, to se nám nesmí stávat,“ komentoval průběh první půle zápasový kapitán Tomáš Ladra. Právě on byl jedním ze strůjců senzačního druhého poločasu, po němž půjde tento zápas do výkladní skříně boleslavské fotbalové historie. „Byla to skoro stejná euforie jako proti Marseille,“ zmínil jeden z fanoušků na sociální síti připomínku dosud asi nejsilnějšího zážitku z roku 2006, kdy Boleslav doma postoupila po výhře 4:2 přes Olympique Marseille.

Právě Ladra nasměroval Boleslav k obratu proti Hapoelu dvěma góly. Ten vítězný na 3:2 z přímého kopu byl také výstavní: „Věřil jsem si, protože pár gólů už jsem takto dal. Měli jsme tam ještě debatu s klukama, kdo půjde kopat.“

Při absenci Suchého a Matějovského na hřišti zastupující kapitán poodkryl také, co se dělo o přestávce v kabině: „V kabině jsme si trošku vynadali, něco k tomu řekli a ten druhý poločas už byl jenom odraz toho, co bylo řečeno. Pak jsme si šli za vyrovnáním i za vítězstvím.“

PODÍVEJTE SE na sestřih utkání:

| Video: Youtube

Svůj pohled přidal i kouč David Holoubek: „Na tým jsem nesmírně hrdý. Na to, co tady dneska zvládl, jakým způsobem dokázal otočit velice nepříznivý výsledek proti takhle silnému soupeři. Postup jsme si dnes zasloužili, klukům blahopřeji a smekám před nimi klobouk.“

„V poločase byla v kabině dobrá atmosféra, všichni jsme věřili, že jsme pořád schopní zápas zvládnout. Že když tým soupeře vystavíme do nějakého nekomfortu, což by mohla být třeba kontaktní branka, tak to můžeme otočit. Odstartovalo to prvním gólem, bylo hodně důležité, že přišel brzy. Měli jsme ještě tu energii, chuť, což jsme ještě zvedli střídáními," řekl Holoubek.

Jeho tým čekal po zápase nestandardní program. Proti zvyklostem tým neodletěl po zápase domů, ale přesunul se rovnou na Moravu. „Nedokážu si představit, že bychom se v pátek v poledne vrátili do Prahy, jeli trénovat do Boleslavi a druhý den jeli do Olomouce,“ komentoval Holoubek, s tím, že dva tréninky si odbude tým po příletu do Brna na moravské půdě.