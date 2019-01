Střední Čechy - Dalším dílem pokračovaly mládežnické fotbalové soutěže. O další body se bojovalo v Českých ligách i divizích dorostu a žáků, ale i ve všech krajských soutěžích.

ČESKÁ LIGA DOROSTU

12. kolo: Slavia Praha B – Hr. Králové B 2:1 (starší), 2:3 (mladší), Teplice B – Sez. Ústí 5:1, 0:1, Motorlet – Dukla Praha 1:1, 3:1, Bohemians 1905 B – Č. Budějovice B 4:0, 2:4, Plzeň B – Pardubice 0:2, 3:0, Ml. Boleslav B – Liberec 0:1, 5:1, Meteor Praha – Jablonec 4:1, 0:1, Sparta Praha B – Most B 6:0. 3:3. Dohrávka: Slavia Praha B – Pardubice 2:1, 3:0.

Starší

1. Liberec 11 9 0 2 26:13 27

2. Pardubice 12 8 2 2 27:11 26

3. Slavia Praha B 12 6 3 3 19:12 21

4. Sparta Praha B 12 6 1 5 29:19 19

5. Bohemians B 12 6 1 5 22:14 19

6. Plzeň B 11 5 4 2 15:11 19

7. Teplice B 12 6 1 5 26:30 19

8. Motorlet 12 5 3 4 19:17 18

9. Hr. Králové B 12 4 5 3 14:14 17

10. Dukla Praha 12 4 4 4 18:15 16

11. Jablonec 11 5 1 5 21:25 16

12. Č. Budějovice B 12 4 0 8 20:27 12

13. Ml. Boleslav B 11 3 1 7 18:16 10

14. Sez. Ústí 12 3 1 8 13:33 10

15. Most B 12 2 3 7 12:34 9

16. Meteor Praha 12 2 2 8 11:19 8

Mladší

1. Jablonec 11 8 1 2 36:16 25

2. Motorlet 12 7 2 3 22:25 23

3. Bohemians B 11 5 4 2 26:20 19

4. Plzeň B 11 5 3 3 23:19 18

5. Teplice B 12 5 3 4 21:19 18

6. Slavia Praha B 10 5 2 3 22:12 17

7. Sparta Praha B 12 4 4 4 31:18 16

8. Liberec 11 4 4 3 28:21 16

9. Ml. Boleslav B 11 3 5 3 17:12 14

10. Dukla Praha 11 3 4 4 8:16 13

11. Pardubice 12 3 3 6 20:22 12

12. Meteor Praha 12 2 6 4 10:16 12

13. Most B 12 3 3 6 26:33 12

14. Č. Budějovice 12 3 3 6 17:26 12

15. Hr. Králové B 12 4 0 8 13:27 12

16. Sez. Ústí 12 3 3 6 17:35 12

ČESKÁ DIVIZE DOROSTU

Skupina A

12. kolo: Písek - Strakonice 3:1 (starší), 4:1 (mladší), Český Krumlov – Rokycany 4:0, 0:3, Motorlet B – Vejprnice 1:1, 3:2, Domažlice – Vlašim 2:0, 0:3, SKP Č. Budějovice – Hořovicko 2:0, 12:1, Benešov – Klatovy 3:1, 6:0, Prachatice – Příbram B 1:2, 2:1.

Starší

1. Příbram B 11 7 3 1 35:15 24

2. Vejprnice 11 6 3 2 24:15 21

3. Písek 11 6 2 3 27:15 20

4. Motorlet B 11 6 2 3 17:14 20

5. Č. Budějovice 10 6 1 3 23:15 19

6. Prachatice 11 5 2 4 16:17 17

7. Strakonice 11 5 1 5 22:19 16

8. Český Krumlov 11 4 2 5 17:23 14

9. Rokycany 11 3 4 4 23:24 13

10. Benešov 11 4 1 6 21:27 13

11. Domažlice 11 3 3 5 15:21 12

12. Hořovicko 11 3 2 6 14:25 11

13. Klatovy 10 2 1 7 15:27 7

14. Vlašim 11 2 1 8 11:23 7

Mladší

1. Vejprnice 11 7 2 2 42:9 23

2. Rokycany 11 7 2 2 24:7 23

3. Příbram B 11 7 1 3 29:11 22

4. Č. Budějovice 10 6 1 3 28:9 19

5. Motorlet B 11 6 1 4 27:16 19

6. Benešov 11 6 1 4 19:24 19

7. Strakonice 11 6 0 5 24:20 18

8. Vlašim 11 6 0 5 17:18 18

9. Domažlice 11 4 2 5 10:23 14

10. Klatovy 10 4 1 5 17:25 13

11. Písek 11 3 3 5 14:14 12

12. Č. Krumlov 11 3 1 7 14:28 10

13. Prachatice 11 2 1 8 9:30 7

14. Hořovicko 11 1 0 10 9:49 3

Skupina B

12. kolo: Varnsdorf-Meteor Praha B 1:3, Libuš-Ústí n. L. 5:1, Sokolov-Kladno 2:0, Most-Arsenal Č.Lípa 2:1, Junior Praha-Vikt. Žižkov 0:3, Lok. Č. Lípa-Roudnice 2:1, H. Měcholupy-K. Vary 5:0.

Starší

1. Sokolov 10 10 0 0 57:8 30

2. Kladno 11 9 1 1 44:7 28

3. Meteor B 11 6 2 3 22:13 20

4. Ústí n. L. 11 6 2 3 26:22 20

5. Vikt. Žižkov 11 5 3 3 26:19 18

6. Most 11 4 3 4 20:20 15

7. H. Měcholupy 11 4 3 4 20:21 15

8. Junior Praha 11 4 2 5 15:19 14

9. Libuš 11 4 2 5 17:31 14

10. Roudnice 11 4 1 6 17:19 13

11. Ars. Č. Lípa 10 2 2 6 19:26 8

12. K. Vary 11 2 1 8 18:48 7

13. Loko Č. Lípa 11 1 4 6 10:43 7

14. Varnsdorf 11 0 4 7 11:26 4

Mladší

1. Vikt. Žižkov 11 8 3 0 44:13 27

2. Sokolov 10 8 2 0 45:12 26

3. Kladno 11 8 2 1 34:13 26

4. Ústí n. L. 11 8 1 2 30:12 25

5. Meteor B 11 7 1 3 18:13 22

6. K. Vary 11 7 0 4 33:19 21

7. Roudnice 11 3 5 3 21:16 14

8. Libuš 11 4 1 6 33:17 13

9. H. Měcholupy 11 3 1 7 15:34 10

10. Junior Praha 11 3 0 8 15:30 9

11. Ars. Č. Lípa 10 2 2 6 15:22 8

12. Varnsdorf 11 2 2 7 13:33 8

13. Most 11 2 2 7 10:31 8

14. Loko Č. Lípa 11 0 0 11 5:66 0

Skupina C

12. kolo: Jablonec B – Jičín 2:0, 5:3, Rapid Liberec – AFK Chrudim 1:0, 1:3, Litomyšl – Pěnčín/Turnov 2:0, 3:0, Dvůr Králové – FK Kolín 3:2, 0:1, Čáslav – Pardubice B 0:1, 1:1, Nový Bydžov – Liberec B 1:1, 2:1, Ol. Hr. Králové – Kosmonosy 3:3, 5:0.

Starší

1. Jablonec B 11 8 3 0 32:8 27

2. Rapid Liberec 10 7 1 2 21:10 22

3. Nový Bydžov 11 6 2 3 21:13 20

4. AFK Chrudim 11 5 3 3 24:15 18

5. Ol. Hr. Králové 11 5 2 4 30:20 17

6. Pardubice 11 5 2 4 19:12 17

7. Liberec B 10 5 2 3 18:15 17

8. Dvůr Králové 11 5 2 4 16:21 17

9. FK Kolín 11 4 1 6 23:23 13

10. Čáslav 10 4 0 6 20:24 12

11. Kosmonosy 11 1 8 2 15:19 11

12. Pěnčín/Turnov 10 2 1 7 10:27 7

13. Jičín 11 1 3 7 11:30 6

14. Litomyšl 11 2 0 9 12:35 6

Mladší

1. Chrudim 11 10 1 0 42:7 31

2. Nový Bydžov 11 10 0 1 27:11 30

3. FK Kolín 11 8 1 2 33:13 25

4. O. H. Králové 11 8 0 3 42:12 24

5. Pardubice 11 7 1 3 32:18 22

6. Jablonec B 11 6 0 5 34:17 18

7. Liberec B 10 5 1 4 23:8 16

8. Rap. Liberec 10 4 2 4 26:20 14

9. Čáslav 10 4 2 4 21:29 14

10. Kosmonosy 11 2 3 6 16:23 9

11. Jičín 11 3 0 8 14:29 9

12. Dv. Králové 11 1 1 9 7:34 4

13. Litomyšl 11 1 0 10 8:39 3

14. Pěnčín/Tur. 10 0 0 10 3:68 0

ČESKÁ LIGA ŽÁKŮ

12. kolo: Slavia Praha – Hr. Králové 2:1 (starší), 3:1 (mladší), Liberec – Ml. Boleslav 1:0, 2:2, Č. Budějovice – Bohemians 1905 1:2, 0:3, Pardubice – Motorlet 1:0, 0:1, Most – Sokolov 4:2, 2:1, Plzeň – Teplice 1:2, 4:0, Sparta Praha – Jablonec 0:1, 9:1, Příbram – Chrudim 2:0, 5:0.

Starší

1. Slavia Praha 12 12 0 0 52:4 36

2. Č.Budějovice 12 7 1 4 19:14 22

3. Sparta Praha 12 7 0 5 36:19 21

4. Hr. Králové 12 6 3 3 29:20 21

5. Liberec 12 6 3 3 21:14 21

6. Motorlet 12 6 3 3 25:19 21

7. Jablonec 11 5 4 2 13:10 19

8. Teplice 12 6 1 5 23:22 19

9. Bohemians 12 5 1 6 16:25 16

10. Plzeň 11 4 3 4 23:22 15

11. Pardubice 12 4 1 7 15:22 13

12. Ml. Boleslav 12 4 1 7 16:26 13

13. Příbram 12 4 0 8 29:37 12

14. Most 12 3 1 8 12:30 10

15. Chrudim 12 1 6 5 14:27 9

16. Sokolov 12 0 2 10 12:44 2

Mladší

1. Slavia Praha 12 10 0 2 41:15 30

2. Sparta Praha 12 9 2 1 46:13 29

3. Teplice 12 8 1 3 27:13 25

4. Příbram 12 8 0 4 26:15 24

5. Bohemians 12 7 2 3 26:8 23

6. Chrudim 12 7 1 4 33:27 22

7. Hr. Králové 12 6 3 3 35:18 21

8. Č.Budějovice 12 5 3 4 25:29 18

9. Ml. Boleslav 12 3 5 4 15:19 14

10. Most 12 4 2 6 19:29 14

11. Sokolov 12 4 1 7 17:29 13

12. Plzeň 11 4 0 7 16:23 12

13. Motorlet 12 2 3 7 13:23 9

14. Liberec 12 2 3 7 13:30 9

15. Jablonec 11 1 2 8 13:46 5

16. Pardubice 12 0 2 10 8:36 2

ČESKÁ DIVIZE ŽÁKŮ

Skupina A

12. kolo: Sušice – Doubravka 1:1 (starší), 1:2 (mladší), Podolí – Tachov 2:0, 9:1, Dukla Praha – Plzeň B 2:0, 0:2, Vejprnice – Písek 0:2, 1:2, Tábor – Hořovicko 2:1, 5:1, Prachatice – Příbram B 1:7, 1:1, Č. Budějovice B – Beroun odloženo.

Starší

1. Příbram B 11 9 1 1 48:17 28

2. Doubravka 11 6 3 2 27:10 21

3. Dukla Praha 11 6 3 2 21:13 21

4. Písek 11 6 2 3 13:9 20

5. Budějovice B 10 6 1 3 22:14 19

6. Tábor 11 5 3 3 22:15 18

7. Podolí 11 6 0 5 21:24 18

8. Plzeň B 11 5 2 4 17:12 17

9. Beroun 10 4 2 4 12:15 14

10. Sušice 11 4 2 5 17:27 14

11. Hořovicko 11 2 3 6 17:24 9

12. Tachov 11 2 3 6 22:31 9

13. Prachatice 11 2 0 9 14:37 6

14. Vejprnice 11 0 1 10 9:34 1

Mladší

1. Písek 11 9 1 1 33:10 28

2. Prachatice 11 8 2 1 56:13 26

3. Tábor 11 8 1 2 36:6 25

4. Beroun 10 6 2 2 27:14 20

5. Plzeň B 11 6 2 3 24:18 20

6. Příbram B 11 6 2 3 19:13 20

7. Č. Budějovice 10 5 2 3 21:14 17

8. Dukla Praha 11 4 3 4 19:17 15

9. Podolí 11 4 2 5 22:21 14

10. Doubravka 11 3 2 6 13:24 11

11. Sušice 11 2 1 8 18:42 7

12. Vejprnice 11 1 3 7 11:26 6

13. Hořovicko 11 2 0 9 18:40 6

14. Tachov 11 0 1 10 6:65 1

Skupina B

12. kolo: Neratovice – Meteor Praha 1:2, 0:5, Česká Lípa – Střešovice 1:0, 2:1, Kladno – Junior Praha 6:0, 3:0, Bohemians 1905 B – Děčín 5:1, 3:3, Most B – Teplice B 0:2, 3:1, Ústí n. L. – Sokolov B 4:1, 0:0, Sparta Praha B – Rakovník 4:3, 12:1.

Starší

1. Kladno 11 10 1 0 47:8 31

2. Meteor Praha 11 9 0 2 30:9 27

3. Sparta Praha B 11 8 0 3 28:13 24

4. Teplice B 10 7 0 3 26:15 21

5. Bohemians 05 10 6 1 3 19:15 19

6. Neratovice 11 5 1 5 17:14 16

7. Most B 11 4 1 6 20:20 13

8. Ústí n. L. 11 4 1 6 20:28 13

9. Česká Lípa 11 4 0 7 26:31 12

10. Střešovice 11 4 0 7 15:20 12

11. Rakovník 11 4 0 7 24:38 12

12. Děčín 11 4 0 7 15:29 12

13. Junior Praha 11 3 0 8 14:36 9

14. Sokolov B 11 1 1 9 8:33 4

Mladší

1. Sparta Praha B 11 9 2 0 59:10 29

2. Kladno 11 9 1 1 51:15 28

3. Meteor Praha 11 8 2 1 36:9 26

4. Střešovice 11 7 1 3 30:16 22

5. Bohemians B 10 6 2 2 28:17 20

6. Česká Lípa 11 6 1 4 23:25 19

7. Teplice B 10 4 3 3 23:22 15

8. Sokolov B 11 4 2 5 16:15 14

9. Ústí n.L. 11 4 2 5 16:17 14

10. Most B 11 3 3 5 20:24 12

11. Děčín 11 2 1 8 12:39 7

12. Junior Praha 11 2 0 9 7:35 6

13. Neratovice 11 1 2 8 8:37 5

14. Rakovník 11 0 0 11 6:54 0

Skupina C

12. kolo: Nymburk – Ml. Boleslav B 2:0, 0:7, Hr. Králové B – Nový Bydžov 1:0, 1:4, Náchod/Deštné – Čáslav 2:0, 3:1, Vysoké Mýto – FK Kolín 1:1, 2:1, Liberec B – Pardubice B 2:2, 1:2, Žižkov – Letohrad 2:1, 7:0, Úpa – Slavia Praha B 0:6, 0:5.

Starší

1. Slavia Praha B 11 8 2 1 38:12 26

2. Náchod/Deštn. 11 7 2 2 19:7 23

3. Úpa 11 6 3 2 21:12 21

4. Letohrad 11 6 1 4 20:17 19

5. Žižkov 11 5 3 3 20:13 18

6. FK Kolín 11 5 2 4 20:16 17

7. Nový Bydžov 11 4 4 3 16:13 16

8. Hr. Králové 11 4 2 5 12:13 14

9. Pardubice 11 4 2 5 16:19 14

10. Vysoké Mýto 11 3 3 5 12:15 12

11. Čáslav 11 4 0 7 9:24 12

12. Liberec B 11 3 1 7 14:25 10

13. Nymburk 11 2 2 7 9:23 8

14. Ml. Boleslav 11 2 1 8 8:25 7

Mladší

1, Slavia Praha B 11 11 0 0 79:3 33

2. Vysoké Mýto 11 10 0 1 51:14 30

3. Náchod/Dešt. 11 8 1 2 56:17 25

4. Nový Bydžov 11 8 0 3 40:26 24

5. Žižkov 11 7 2 2 43:14 23

6. Ml. Boleslav 11 7 1 3 33:17 22

7. Hr. Králové 11 5 1 5 31:33 16

8. FK Kolín 11 5 0 6 26:27 15

9. Úpa 11 3 2 6 25:33 11

10. Pardubice 11 3 0 8 18:44 9

11. Čáslav 11 2 1 8 18:23 7

12. Letohrad 11 2 0 9 8:45 6

13. Liberec B 11 2 0 9 9:58 6

14. Nymburk 11 0 0 11 4:87 0

DOROST – KRAJSKÝ PŘEBOR

12. kolo: SK Rakovník – Kutná Hora 4:1 (starší), 2:0 (mladší), Novo Kladno – Slaný 1:0, 1:2, AFK Kolín – Poděbrady 2:1, 1:3, Čelákovice – Brandýs/Boleslav 2:3, 2:3, Kladno B – Pš. Mělník 6:0, 3:0, Sedlčany – Nymburk 6:1, 2:3, Kročehlavy – Kralupy 3:2, 8:0, Neratovice – Sp. Příbram odloženo.

Starší

1. Brandýs/Bol. 12 8 4 0 40:16 28

2. SK Kladno B 11 8 3 0 50:7 27

3. Rakovník 12 7 2 3 33:18 23

4. Neratovice 11 7 1 3 27:13 22

5. Sp. Příbram 11 6 3 2 32:15 21

6. Kročehlavy 12 6 3 3 20:19 21

7. Čelákovice 12 6 1 5 20:12 19

8. Slaný 12 5 2 5 35:24 17

9. AFK Kolín 12 5 2 5 21:43 17

10. Novo Kladno 12 5 1 6 24:38 16

11. Poděbrady 12 3 4 5 21:27 13

12. Sedlčany 12 4 1 7 20:28 13

13. Nymburk 11 3 3 5 19:25 12

14. Pš. Mělník 12 2 3 7 18:32 9

15. Kutná Hora 12 2 0 10 15:42 6

16. Kralupy 12 0 1 11 11:47 1

Mladší

1. Rakovník 12 10 1 1 55:14 31

2. Sp. Příbram 11 8 1 2 33:12 25

3. SK Kladno B 11 8 1 2 31:11 25

4. Brandýs/Bol. 12 8 0 4 35:24 24

5. Poděbrady 12 8 0 4 24:25 24

6. Neratovice 11 7 2 2 45:12 23

7. Kročehlavy 12 7 2 3 30:15 23

8. Kutná Hora 12 7 0 5 25:27 21

9. Čelákovice 12 5 3 4 26:21 18

10. Nymburk 11 5 0 6 20:17 15

11. Slaný 12 4 1 7 27:37 13

12. Sedlčany 12 3 2 7 30:38 11

13. Pš. Mělník 12 3 1 8 13:28 10

14. Novo Kladno 12 2 1 9 14:33 7

15. AFK Kolín 12 1 0 11 6:53 3

16. Kralupy 12 0 1 11 7:54 1

DOROST – I. A TŘÍDA

Skupina A

10. kolo: Loděnice – Zdice 2:5, Rudná – Libiš 2:4, Vysoký Újezd – Klecany 2:1, Lužná – FC Mělník 2:1, Velvary – Tn. Rakovník 2:5, Beroun – Hostouň 3:0, Nové Strašecí – Králův Dvůr 8:2. Dohrávka: Tn. Rakovník – Lužná 6:1.

1. Tn. Rakovník 10 10 0 0 62:8 30

2. Beroun 10 10 0 0 44:11 30

3. Hostouň 10 8 0 2 29:14 24

4. FC Mělník 10 6 1 3 21:21 19

5. Velvary 10 5 2 3 35:25 17

6. Zdice 10 4 3 3 23:31 15

7. Libiš 10 4 1 5 13:19 13

8. Vysoký Újezd 10 4 0 6 27:33 12

9. Lužná 10 3 2 5 19:29 11

10. Nové Strašecí 10 3 1 6 24:26 10

11. Králův Dvůr 10 3 0 7 26:35 9

12. Rudná 10 2 0 8 14:31 6

13. Klecany 10 1 2 7 10:32 5

14. Loděnice 10 1 0 9 6:38 3

Skupina B

10. kolo: Mn. Hradiště – Sn. Poděbrady 8:0, Krnsko – Bakov n. Jiz. 2:1, Luštěnice – Byšice 1:3, Velký Borek – Brandýs/Boleslav B 3:0, Milovice – Semice 2:3, Dol. Bousov – Čejetice 2:4, Pěčice-Všechlapy 7:1.

1. Mn. Hradiště 10 9 1 0 48:8 28

2. Bakov n. J 10 7 1 2 41:10 22

3. Čejetice 10 6 2 2 31:15 20

4. Byšice 10 6 1 3 28:22 19

5. Velký Borek 10 6 0 4 31:22 18

6. Pěčice 10 5 1 4 33:22 16

7. Semice 10 4 3 3 34:22 15

8. Brandýs/Bol. B 10 5 0 5 36:35 15

9. Luštěnice 10 5 0 5 14:19 15

10. Krnsko 10 4 0 6 13:29 12

11. Sn. Poděbrady 10 2 2 6 10:34 8

12. Dol. Bousov 10 2 1 7 11:23 7

13. Všechlapy 10 1 2 7 9:50 5

14. Milovice 10 1 0 9 8:36 3

Skupina C

10. kolo: Jirny – Pečky 5:0, Malešov – Polepy 1:6, Zeleneč – Český Brod 3:1, FK Kolín B – Libodřice 5:1, Uhl. Janovice – Kunice 1:3, Ovčáry – Velim B 1:7, Kouřim – Říčany 2:1.

1. Velim B 10 9 0 1 47:11 27

2. Jirny 10 8 2 0 37:10 26

3. Kunice 9 8 1 0 36:3 25

4. Polepy 9 6 0 3 32:21 18

5. Zeleneč 10 5 2 3 22:15 17

6. Pečky 10 5 1 4 30:22 16

7. FK Kolín B 9 4 0 5 26:29 12

8. Český Brod 10 4 0 6 24:29 12

9. Říčany 10 3 2 5 20:21 11

10. Malešov 10 3 2 5 24:28 11

11. Uhl. Janovice 10 3 1 6 19:33 10

12. Ovčáry 10 2 1 7 19:45 7

13. Kouřim 9 2 0 7 24:37 6

14. Libodřice 10 0 0 10 5:61 0

Skupina D

10. kolo: Podlesí – Jílové 4:3, Milín – Dobříš 4:5, Mirošovice – Teplýšovice 6:1, Jankov – Benešov B 4:2, Týnec n. S. – Votice 1:3, Lety – Sedl./Prčice 3:1, Nový Knín – Petrovice 2:2.

1. Dobříš 10 9 1 0 43:6 28

2. Jankov 10 6 1 3 30:19 19

3. Lety 10 6 0 4 18:32 18

4. Benešov B 10 5 2 3 20:16 17

5. Votice 10 5 2 3 21:18 17

6. Nový Knín 10 5 2 3 23:29 17

7. Jílové 10 5 1 4 30:13 16

8. Mirošovice 10 4 1 5 23:19 13

9. Sedl./Prčice 10 4 0 6 17:22 12

10. Týnec n. S 10 4 0 6 16:21 12

11. Milín 9 3 1 5 19:21 10

12. Petrovice 10 2 2 6 19:36 8

13. Podlesí 10 2 1 7 14:30 7

14. Teplýšovice 9 2 0 7 16:27 6

ŽÁCI – KRAJSKÝ PŘEBOR

12. kolo: Tn. Rakovník – SK Kladno B 0:9 (starší), 1:0 (mladší), Pš. Mělník – Benešov 0:3, 2:3, AFK Kolín – Čelákovice 1:3, 4:1, Vlašim – Brandýs/Boleslav 0:0, 0:2, Velký Borek – Mn. Hradiště 1:0, 0:1, Králův Dvůr – Lysá n. L. 2:3, 2:0, Kutná Hora – Kosmonosy 2:1, 1:2, Sp. Příbram-Sedlčany 1:7, 2:3.

Starší

1. SK Kladno 12 11 1 0 47:5 34

2. Benešov 12 10 1 1 37:7 31

3. Sedlčany 12 9 1 2 51:20 28

4. V. Borek 12 7 4 1 27:10 25

5. Sp. Příbram 12 7 2 3 45:16 23

6. Kutná Hora 12 7 0 5 28:18 21

7. Lysá n. L. 12 6 0 6 16:25 18

8. Brandýs/Bol. 12 5 2 5 20:15 17

9. Kosmonosy 12 5 2 5 26:25 17

10. Pš. Mělník 12 4 0 8 19:25 12

11. Čelákovice 12 4 0 8 16:31 12

12. Vlašim 11 3 1 7 10:28 10

13. Králův Dvů 12 3 1 8 13:57 10

14. Mn. Hradiště 11 2 2 7 8:22 8

15. AFK Kolín 12 1 4 7 12:34 7

16. Tn. Rakovnik 12 0 1 11 6:43 1

Mladší

1. Benešov 12 11 1 0 64:7 34

2. Sedlčany 12 10 2 0 60:12 32

3. Kosmonosy 12 9 1 2 33:13 28

4. Vlašim 11 8 0 3 29:10 24

5. Tn. Rakovník 12 7 1 4 23:16 22

6. Pš. Mělník 12 6 1 5 36:19 19

7. AFK Kolín 12 6 1 5 29:20 19

8. Brandýs/Bol. 12 6 0 6 25:21 18

9. SK Kladno 12 5 2 5 16:17 17

10. Čelákovice 12 5 2 5 25:33 17

11. Králův Dvůr 12 4 0 8 14:34 12

12. Mn. Hradiště 11 3 1 7 8:39 10

13. Lysá n. L. 12 3 1 8 10:45 10

14. Kutná Hora 12 3 0 9 14:28 9

15. Sp. Příbram 12 2 1 9 16:31 7

16. Velký Borek 12 0 0 12 3:60 0

ŽÁCI – I. A TŘÍDA

Skupina A

10. kolo: SK Rakovník B – Beroun 1:2 (starší), 0:2 (mladší), Milín – Dobříš 0:8, 0:15, Kročehlavy – Odolena Voda 1:0, 0:1, Slaný – Brandýsek 1:2, 4:0, Sp. Kladno – Mníšek p. B. 1:0, 1:3, N. Strašecí – Jun. Kralupy 4:0, 6:1.

Starší

1. Sp. Kladno 9 9 0 0 43:5 27

2. N. Strašecí 8 7 0 1 32:12 21

3. Kročehlavy 8 6 0 2 20:10 18

4. SK Rakovník B 9 5 1 3 10:6 16

5. Beroun 8 5 0 3 23:15 15

6. Dobříš 9 4 1 4 18:28 13

7. Kralupy 8 4 0 4 19:12 12

8. Mníšek p. B. 9 3 2 4 13:14 11

9. Odolena Voda 9 2 1 6 14:23 7

10. Milín 8 1 1 6 12:41 4

11. Slaný 8 1 0 7 13:25 3

12. Brandýsek 9 1 0 8 4:30 3

Mladší

1. Odolena Vo 9 7 2 0 44:5 23

2. Dobříš 9 7 1 1 54:10 22

3. Sp. Kladno 9 6 1 2 28:8 19

4. Slaný 8 5 1 2 30:6 16

5. Kročehlavy 8 4 1 3 25:11 13

6. Beroun 8 4 1 3 22:18 13

7. Mníšek p. 9 4 1 4 18:19 13

8. N. Strašec 8 3 2 3 17:16 11

9. SK Rakovní 9 3 0 6 18:25 9

10. Jun. Kralu 8 1 1 6 16:26 4

11. Brandýsek 9 1 1 7 13:58 4

12. Milín 8 0 0 8 3:86 0

Skupina B

10. kolo: Benátky n. J. – Nymburk B 10:0, 3:0, FC Mělník – Sadská 5:1, 3:1, Boh. Poděbrady – Český Brod 2:8, 3:3, Libiš – Brandýs/Boleslav B 2:2, 2:0, Jestřabí Lhota – Semice 2:1, 6:0, Velim – Milovice 2:0, 4:0.

Starší

1. Brandýs/Bol. B 10 8 1 1 43:14 25

2. Velim 9 8 0 1 45:6 24

3. Benátky n. J. 10 7 1 2 47:6 22

4. Libiš 9 5 2 2 19:18 17

5. Český Brod 9 4 2 3 25:15 14

6. Nymburk B 9 3 3 3 18:25 12

7. Milovice 9 3 2 4 5:19 11

8. B. Poděbrady 9 3 2 4 20:36 11

9. FC Mělník 9 3 1 5 14:20 10

10. Jestřabí Lhota 9 3 0 6 8:25 9

11. Sadská 9 2 1 6 16:24 7

12. AFK Pečky 9 1 3 5 7:32 6

13. Semice 10 1 0 9 14:41 3

Mladší

1. Libiš 9 7 2 0 52:5 23

2. Velim 9 7 2 0 40:8 23

3. Nymburk B 9 7 1 1 46:6 22

4. Brandýs/Bol. 10 7 1 2 42:14 22

5. FC Mělník 9 5 0 4 24:14 15

6. B. Poděbrady 9 4 2 3 34:24 14

7. Milovice 9 4 1 4 18:22 13

8. Český Brod 9 3 3 3 29:11 12

9. Benátky n. J. 10 2 3 5 11:25 9

10. AFK Pečky 9 2 2 5 11:30 8

11. Jestřabí Lhota 9 2 1 6 9:36 7

12. Sadská 9 1 0 8 8:55 3

13. Semice 10 0 0 10 3:77 0

Skupina C

10. kolo: Votice – Čerčany 0:2, 3:2, Jesenice – Benešov B 4:2, 1:8, Týnec n. S. – Kunice 1:0, 3:1, Dobřejovice – Kouřim 4:0, 5:1, Sedl./Prčice – Říčany 0:3, 1:4, Sázava – Čáslav B odloženo.

Starší

1. Říčany 9 8 0 1 33:7 24

2. Čerčany 9 8 0 1 32:9 24

3. Týnec n. S 9 7 0 2 24:9 21

4. Kunice 8 6 0 2 35:8 18

5. Sedl./Prčice 9 6 0 3 20:20 18

6. Dobřejovice 10 5 0 5 22:27 15

7. Benešov B 9 4 0 5 15:19 12

8. Jesenice 9 3 0 6 27:23 9

9. Sázava 8 3 0 5 13:18 9

10. FK Kolín B 8 2 1 5 16:26 7

11. Čáslav B 8 2 1 5 10:36 7

12. Kouřim 9 1 1 7 6:22 4

13. Votice 9 0 1 8 8:37 1

Mladší

1. Týnec n. S 9 8 1 0 38:5 25

2. Čáslav B 8 8 0 0 34:3 24

3. Votice 9 7 0 2 31:14 21

4. Dobřejovice 10 5 0 5 33:28 15

5. Benešov B 9 4 2 3 26:17 14

6. Kunice 8 4 1 3 27:9 13

7. Čerčany 9 3 3 3 18:14 12

8. FK Kolín B 8 4 0 4 16:13 12

9. Říčany 9 3 2 4 14:13 11

10. Kouřim 9 2 2 5 13:22 8

11. Sedl/Prčice 9 2 0 7 15:47 6

12. Sázava 8 1 1 6 12:35 4

13. Jesenice 9 0 0 9 6:63 0