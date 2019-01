Antalya - Boleslavští fotbalisté vyhráli druhý zápas na tureckém soustředění.

Přípravné utkání: FK Mladá Boleslav - FC Graffin Vlašim | Foto: PPNA/František Stýblo

FK Mladá Boleslav - FK Sibir Novosibirsk 3:2 (0:0)

Druhé utkání tureckého soustředění Boleslavští zaslouženě vyhráli. Byli aktivnějším a lepším týmem, než nováček ruské nejvyšší ligy. Góly padaly až ve druhém poločasu a v ruské síti jich mohlo být mnohem víc, než jenom tři.



V mladoboleslavské sestavě se poprvé objevil Tijany Belaid, který přišel na hostování z pražské Slávie. Boleslavští tak měli v prvním poločase ze tří čtvrtin francouzskou zálohu.



V ruském kádru působí Češi Čížek a Vychodil, ale také ruský obránce Bokij známý z působení v české prvoligové Olomouci.



Rusové byli značně neukázněným celkem, což se projevovalo neustálým protestováním vůči verdiktům tureckého rozhodčího, simulovanými fauly a vyvoláváním šarvátek. Boleslavští se proti nepříjemnému rivalovi prosadili fotbalovostí a disciplinovaností.



Už v 5. minutě Bořilův centr zakončoval hlavou z malého vápna Táborský, ale minul cíl. Teprve po deseti minutách hry se Rusové dostali na dostřel boleslavské branky. Získali roh, ze kterého nic nevytěžili. Ve 12. minutě na konci svižného útoku nedosáhl před brankou Bořil na míč a Kulič se hlavou neprosadil. Z dalšího útoku po levé straně centroval Táborský a Bořil hlavičkoval nad.



Ve 25. minutě povedená střela Zjeva lehce líznula boleslavské břevno. Boleslavskou odpovědí byla nebezpečnou akce založená Procházkou. Dlouhým pasem našel za ruskou obranou rozběhnutého Bořila, jehož centr na Kuliče srazil obránce do rohu. Rozehrál ho Kulič na Táborského, který levačkou těsně minul branku. Ve 30. minutě vypálil Bořil těsně nad.



Ve druhém poločasu pokračovali Boleslavští v útočení, ale nečekaně inkasovali. V 57. minutě zmatky v boleslavské defenzívě potrestal Vasiljev - 1:0.

Boleslavští za pět minut vyrovnali a za necelou čtvrthodinku zcela otočili vývoj utkání. Poláček utekl po levém křídle, vnikl do vápna a místo očekávané přihrávky z těžkého úhlu vystřelil. Zaskočený brankář míč vyrazil zpět k Poláčkovi a ten svoji druhou ránu propasíroval do sítě - 1:1. V 68. minutě



Sylvestre parádně uvolnil Chramostu, který běžel sám na brankáře. Nastřelil však pouze jeho nohy. Přes ležícího brankáře akci gólově zakončil Karem - 1:2. V 73. minutě Opiela vybojoval míč a přes šířku branky našel neobsazeného Zahustela, který přízemní ranou skóroval - 1:3.



V 74. minutě Šeda nadvakrát zlikvidoval dělovku z levé strany. Následovala přehlídka neproměněných příležitostí před ruskou brankou. Po spolupráci s Poláčkem střílel těsně nad Sedláček. Karem vystihl ruskou malou domů, přihrál Chramostovi před branku, ale ten nastřelil gólmana. Zahustel utekl po pravém křídle a přihrál Chramostovi na paty. Karem z levé strany krásně odcentroval na malé vápno a Chramosta hlavou minul branku.



V 87. minutě ruský útočník Šulenin skóroval hlavou z malého vápna v postavení, které zavánělo ofsajdem - 2:3. Za minutu Rusové promarnili šanci na vyrovnání po Čížkově trestném kopu, kdy Šeda kryl na brankové čáře soupeřovu hlavičku. V poslední minutě svoji poslední šanci tohoto utkání zahodil Chramosta, ačkoliv byl sám před gólmanem, kterého však opět neprostřelil.

Sestava FK Mladá Boleslav: Šeda - Kúdela, Procházka, Rolko, Hrdlička (46. Kalina) - Belaid (46. Zahustel), Mendy (46. Opiela), Sylvestre (76. Sedláček), Táborský (46. Poláček) - Bořil (46. Karem), Kulič (46. Chramosta).



Branky: 57. Vasiljev, 87. Šulenin - 62. Poláček, 68. Karem, 73. Zahustel.