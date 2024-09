„Nejdůležitější jsou tři body, které jsme získali. Druhá věc - viděl jsem úplně jiný náboj oproti utkání v Tbilisi. Agresivní hráče, kteří chtěli represovat, získávali spoustu míčů nahoře, hlavně do té 27. minuty. To bylo velice dobré,“ chválil na úvod.

Jak jste viděl zbytek zápasu?

Za stavu 1:0 jsme se trošku stáhli a myslím si, že jsme nedokázali udržet takovou kvalitu, co se týče presinku. Ukrajinci nás hodně dostali pod tlak a zaslouženě vyrovnali na 1:1 po naší triviální chybě. Důležité bylo, že jsme díky krásnému gólu Šulce dali na 2:1. Myslím, že kdybychom šli za stavu 1:1 do druhého poločasu, asi bychom tři body nezískali. Na 3:1 to byl dar z nebe, dar z VARu, protože tam asi nikdo takovou penaltu neviděl. Všichni spíš řešili souboj s Chorým a ne ruku, ale byla, jak jsme pak viděli, takže zaslouženě 3:1. Na 3:2 to byl také jednoduchý gól, který jsme si nechali dát. Tlak posledních 10 minut byl opravdu extrémní a tam nás podržel Kovář, který chytil gól v 93. minutě.

close info Zdroj: Jan Škrle zoom_in Petr Mikolanda v trenérské roli

Zajistil si tým odpustek za krajně nepovedený zápas v Tbilisi?

Myslím si, že ano. Tři body. V Tbilisi byl podle mě největší problém, že nepodařilo trefit pořádně základní sestavu s hráči, kteří jsou rozehraní a mají top formu. Dneska už to bylo mnohem lepší, hráči byli opravdu agresivní, měli chuť a vůli ukázat, že jim to není jedno a že tam to byla jen nějaká špatná výjimka. To, co můžeme zhodnotit z obou zápasů - nemůžeme čekat, že náš tým bude někoho přehrávat fotbalově, dominovat na míči a vytvářet si deset šancí za zápas. Takovou reprezentaci v tuhle chvíli nemáme.

Proti Ukrajině se trenér Hašek trefil do sestavy?

Dnes se trefil do sestavy podle toho, jakým způsobem se hrálo, proti komu jsme hráli a hlavně jakým způsobem byli hráči nastavení. Dneska za mě naprosto v pořádku. I přesto, že se nedařilo fotbalově, třeba Krejčímu, který prostě není rozehraný, není to ten Krejčí ze Sparty, který byl tahounem. Ale naše první dva góly jsme tam velice dobře dotlačili. Byl tam dobrý represink. Na druhou stranu oba zápasy ukázaly, že v defenzívě nemáme rychlost. Ofenzivní hráči soupeřů jsou prostě mnohem dynamičtější a my si s nimi neumíme poradit. Ale dostali jsme čtyři úplně zbytečné žluté karty jenom kvůli rychlosti, že jsme hasili na poslední chvíli.

Jak výhra upevnila pozici trenéra Haška, o jehož odvolání už se před zápasem hojně spekulovalo?

Samozřejmě vždycky, když se prohrává nebo se odehraje takový zápas, tak se vyrojí, že tam trenér nemá co dělat a že za všechno může. Na hřišti jsou ale hráči. Trenér může udělat taktiku, může je namotivovat, ukázat taktické věci, jak mají hrát, proti komu hrají, všechny detaily. Ale ten hráč se pak musí stejně nastavit sám. Všichni to budou házet vždycky na trenéry, protože to je nejjednodušší způsob. Ale ten trenér tam opravdu nehraje a ve chvíli, kdy se to tak špatně sladí, tak jako se nám to stalo v Tbilisi, tak to pak vypadá takhle. A i ten výsledek. Myslím, že dneska se to opravdu sešlo s tím, že tam byli mladí agresivní hráči, kteří to chtěli zvládnout za každou cenu, i přesto, že to třeba fotbalově moc krásy nepobralo. Mělo to ale efekt tří bodů, které jsme nutně potřebovali. Myslím si, že z pozice trenéra je vždycky hrozně náročné. Máme tady deset milionů trenérů a všichni budou po každém nezdaru říkat, že za to může trenér. Ano, myslím si, že se netrefil do dobré základní sestavy v Tbilisi a dneska to trochu napravil.

Určitě se bude hodně rozebírat hra obrany, protože šancí si Ukrajinci vytvořili dost a přestože neměli výškovou převahu, hrozili i ze standardních situací. Jaký je recept, aby se bránění národního týmu zlepšilo?

Jedna věc je, že máme opravdu pomalejší hráče. Krejčí, Vitík, Coufal i Zelený – to nejsou rychlíci, ale o to víc si myslím, že bychom měli dominovat v těch centrech, kde by to mělo být jednoznačné, kde bychom měli vyhrávat. Je to o komunikaci, o brankáři, který to musí zezadu nějakým způsobem koordinovat. A to nejdůležitější, jak se hráči cítí ve chvíli, kdy jsou takhle pod tlakem, tak samozřejmě dělají chyby nejen s míčem, ale i v postavení. To je ten problém. Spousta lidí na to kouká tak, že vždyť jsou natrénovaní a všechno, ale psychika je prostě osmdesát procent. Ve chvíli, kdy hrají za trenéra, za nároďák, před třemi dny se to nepovedlo a oni mají nahradit ty hráče, protože jsme udělali pět nebo šest změn oproti minulému zápasu, tak jsou pod tlakem a každý si to bere jinak. A když jsme viděli Krejčího v prvních 25 minutách, tak přihrál skoro na jednu stoprocentní šanci Ukrajincům a dvakrát úplně špatnou rozehrávku a pak se teprve chytil. Takže je to o hlavě. Jsou to hráči národního týmu, mají snést největší kritiku. Ale stále to jsou jenom hráči.

Takže jde i o tom, jak kvalitní hráče máme?

Ano, myslím si, že je to hlavně o tom, jaké hráče máme, jestli hrají, jestli nehrají a jaký mají v tu chvíli potenciál to ukázat na hřišti. Jedna věc jsou jména, druhá věc je minulost. Ale už se taky musíme koukat do budoucna. Třeba Červ dneska odvedl obrovské penzum práce, stejně jako střelec dvou gólů Šulc. Chorý nahoře taky hrozně těžký. Dneska to opravdu odmakali ti mladí a to, že to ne vždycky vypadá hezky, se dneska ukázalo jako velice dobrý tah oproti Tbilisi.