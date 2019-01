Mladá Boleslav/ Liberecký Jan Polák povede devatenátku na mistrovství Evropy

Mistrovství Evropy U-19 | Foto: Archiv

Českou reprezentační „devatenáctku“ povede s kapitánskou páskou liberecký obránce JAN POLÁK, který s týmem před dvěma lety zažil stříbrnou cestu do finále na mistrovství Evropy hráčů do 17 let v Lucembursku.



Od pondělí je tým na závěrečném soustředění v Jablonci. Jakou atmosféru a náladu v něm pociťujete?

„Nálada je dobrá a bojovná, všichni se už těšíme, až šampionát začne. Už se to blíží!“



Dostáváte v trénincích hodně do těla?

„Tréninky jsou teď ještě ostřejší, ale s blížícím se prvním zápasem se už bude ubírat na intenzitě a spíš jen vylaďovat, abychom vstup do šampionátu zvládli co nejlépe.“



Jak velkou váhu přikládáte úvodnímu zápasu s Angličany?

„Kdyby se nám podařilo zvítězit, byla by to paráda! Každý úvodní zápas je důležitý jak z hlediska výsledku, tak psychiky mančaftu do dalších utkání.“



Trenér na pondělní tiskové konferenci seřadil soupeře ve skupině podle výkonnosti takto: Anglie, Itálie a Řecko. Souhlasíte s ním?

„Trenér na rozdíl od nás hráčů všechny týmy viděl hned několikrát, takže určitě tohle pořadí nestřelil od boku. Ale i když jsou v něm Řekové až poslední, určitě bych je nepodceňoval. My se teď soustředíme především na náš první zápas.“



Na severu Čech jste doma. Jakou zde čekáte podporu fanoušků?

„Sám jsem zvědavý, kolik jich na naše zápasy přijde, když je doba prázdnin a dovolených. V Jablonci a v Liberci, co jsem viděl a slyšel, tak se pro propagaci šampionátu dělá hodně. Přál bych si, aby se návštěvy na naše zápasy přiblížily těm ligovým.“



Cíl je jasný – postoupit ze skupiny a na mistrovství světa „dvacítek“ příští rok do Egypta. V čem je podle vás, kapitáne, největší síla české „devatenáctky“?

„Jsme spolu už čtvrtým rokem, takže jsme dobře sehraní a také vnitřně držíme pohromadě, dokážeme na hřišti táhnout za jeden provaz. Věřím, že to prokážeme i v domácím prostředí mistrovství Evropy. Když se nám podaří oba cíle splnit, ještě si to spolu o další rok prodloužíme a to je pro nás všechny obrovská motivace.“