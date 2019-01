Mladoboleslavsko - Mistrovské boje se rozhořely také ve fotbalové I. A třídě.

I. A třída: Mnichovohradišťský SK - Luštenice | Foto: Karel Jedlička

Rejšice – Luštěnice 0:0

Nedělní slunečné odpoledne před početnou diváckou návštěvou se dařilo hostům čtvrthodiny nutit domácím svoji typickou nakopávanou. Pak Rejšice začaly hrát i po zemi, i když to bylo těžší pro suchý a tvrdý terén, na kterém míč neposedně poskakoval.

Původně centr Mareše směřoval přímo do luštěnické branky a brankáře Řezáče museli spoluhráči vymotávat ze sítě. Svou branku ale ochránil. Na druhé straně nacentroval před rejšickou branku Zikmunda, Sabol nastřelil Jona a dorážku Hůlky vychytal Tvaroh.

Pak se opakovala nudná čtvrthodinka. Vzrušení přinesl až unikající Horváth, který zasekl dvěma obráncům, ale ti ho na půlkruhu srolovali. Z následného trestného kopu Bělík přes zeď trefil jen břevno. Na závěr Kopecký vyslal hlavou dva střelecké pokusy, jeden nad branku a druhý k tyči, ale ten mu Řezáč vyškrábl na roh.

Druhý poločas se hrál už ve znamení rejšického dobývání a luštěnických brejků. Bělík vysunul Menčíka a ten zatřásl břevnem. V téže minutě Mareš z 25 metrů namířil pod břevno doprostřed branky a vystrašil Řezáče. Nato Putoríkův koník hlavou z rohu neměl potřebnou razanci.

Protiútok zakončil z dálky tvrdě Sabol, až Tvarohovi vypadl míč z náruče. Následně vyběhl Řezáč mimo pokutové území, nešťastně odkopl při zemi k Menčíkovi, který mu pohotově z voleje vracel vysokým obloukem do brány, ale o kousek ji minul. Hrdlička kontroval nebezpečnou vysokou falšovanou střelou z půlkruhu těsně vedle branky.

Poslední slovo měly Rejšice. Putorík vyslal pasem Hermana, který křížnou střelou minul zařízení. V podobné situaci Menčík trefil brankáře do kolena.

A tak si Luštěnice odváží z Rejšic cenný bod.



Rozhodčí: Kubečka. ŽK: 0:3. Diváci: 175.

Rejšice: Tvaroh – Dufek, Jon, Kopecký, Mareš (82. Karela) – Horváth, Putorík, Herman, Bělík (68. Kučera) – Maňas (87. Lacina), Menčík.

Luštěnice: Řezáč – Hrdlička T., Pavlíček, Hůlka M., Obrázek – Hůlka J. (59. Hrdlička R.), Kopa (35. Lada), Sabol, Zikmunda – Janek, Holčapek (71. Jakubův).

MSK – Dobrovice B 1:0 (1:0)

Derby přineslo taktickou bitvu, kterou rozhodl jedinou brankou nováček v domácí sestavě Musil. Ve 28. minutě Zajíček vybojoval na Mrvíkovi míč, který odcentroval do vápna přímo na Musila, jenž před prázdnou brankou neměl starosti. Právě dobrovický stoper Mrvík byl smutným mužem zápasu, neboť pět minut před koncem viděl červenou kartu a hosté si o deseti už tlak nevytvořili.



Branka: 28. Musil. Diváci: 220.

MSK: Ježek – Zajíček, Horák, Bejda, Špetlík – Klain (83. Lukeš), Hofman, Krejza, Hrdina (C), Musil (74. Lakatoš) – Jíra.

Radim – Dlouhá Lhota 0:3 (0:1)

Lhota byla na půdě soupeře fotbalovějším týmem, přesto si ale málem sama zavařila. Do vedení jí poslal Sháněl, který přeloboval vyběhnuvšího brankáře. „Mohli jsme dát ještě další čtyři góly. Nedali jsme a málem přišel trest," hodnotil předseda Dlouhé Lhoty Jiří Křovina.

Domácí totiž měli ve druhém poločase dvě obrovské šance na vyrovnání. Jeden z domácích záložníků totiž zakončil samostatný únik jen do brankáře s zkušený Slunéčko dokonce zahodil penaltu, když trefil jen tyčku.

A tak se střelecké taktovky ujal ex-sparťan Mynář, který se dokázal ještě dvakrát prosadit. „V prvním případě zužitkoval pas Vizingra, ve druhém případě šel sám a poté co trefil brankáře ještě míč vrátil do sítě hlavou," popsal další dvě branky Křovina.



Branky: Mynář 2, Sháněl.

JAROSLAV BÍLEK, JOSEF PLUHAŘ