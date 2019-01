Střední Čechy – Fotbal potřebuje mládí! Jasné heslo a také jasný plán Fotbalové asociace České republiky. I proto se už třetím rokem rozjela v úvodu května největší náborová akce na území republiky – Měsíc náborů. Ten je součástí projektu Můj první gól a snaží se přilákat na fotbalové trávníky nové malé hvězdičky, a to jak chlapce, tak dívky.

Ve středních Čechách odstartovala akce téměř dokonale. V Poděbradech se na stadionku Bohemie sešlo v ideálním počasí 250 dětí, které přilákaly i slavné tváře dvou hráčů pražské Sparty. Prvním byl odchovanec poděbradského fotbalu a patron projektu pro Středočeský kraj Bořek Dočkal, druhým jeho spoluhráč Ladislav Krejčí.



„Podpory takového projektu se rád zúčastním, dělám to už od loňska. Jediné, co mě mrzí, že se to odehrává vždycky v měsíci, kdy mám náročný program, třeba teď hrajeme každé tři dny zápas a musíme udržet druhé místo v lize, jinak by to byl velký průšvih. Proto se nedá zvládnout víc než dvě akce," vyprávěl Bořek Dočkal poté, co ho aspoň na chvíli propustil houf dětí se zvídavými otázkami.



Stejně jako Ladislava Krejčího. „Jsou ohromně bezprostřední, zeptají se na cokoliv, otázek je nepočítaně. Ať už na to, jakým jsme přijeli autem, nebo třeba jaké je to hrát na Villarealu nebo s Laziem. Tohle vždycky rád zodpovím, protože na nich vidím, že by si takové zápasy rádi někdy také zahráli a á bych jim samozřejmě přál, aby se jim to splnilo," usmíval se další z dvojice reprezentantů, na které se fanoušci těší na blížícím se Euru ve Francii.



Mimochodem poděkování patří i trenérovi Sparty Zdeňku Ščasnému, protože Dočkalovi s Krejčím odpustil pondělní dopolední trénink Sparty, pochopitelně s tím, že oba borci zvládnou zvládnou přípravnou fázi v neděli večer. „I trenér ví, že akce určené pro děti jsou dobré, proto nás podpořil," řekl Dočkal.



Na území fotbalově silného Středočeského kraje se uskuteční po Poděbradech i další akce. Tři klasické nábory v Čáslavi, Městci Králové a Příbrami, další dva jsou pak určeny speciálně pro dívky. „Máme dvě novinky, které budou náborově namířeny na ženský fotbal, v němž přece jen trochu v počtu členek pokulháváme za rozvinutými fotbalovými zeměmi. Proto na ně FAČR klade docela velký důraz," přiblížil šéf náborů, profesionální trenér středočeského svazu Milan Kormaník.



Během loňského května a září bylo ze strany FAČR podpořeno 146 náborových akcí po celé České republice, kterých se dohromady zúčastnilo neuvěřitelných 26 550 dětí – 12 450 v květnu a 14 100 v září. I díky těmto skvělým akcím vzrostla během měsíců května a září členská základna FAČR mládeže ve věku 5-19 let o dalších 12 374 nových členů.

Letos je na květen naplánováno 80 akcí v republice a v Poděbradech, kde se v poslední době o mládež starají skvěle, byla na úvod určitě jedna z nejpěknějších. „Jsem nadšený, že dorazilo 250 dětí. Je vidět, že trenéři a funkcionáři místního klubu se téhle výzvy zhostili skvěle, přestože to dělali poprvé," chválil Kormaník a připojil se k němu také Bořek Dočkal.



Chlapík, který právě v Poděbradech dal svůj první gól. A pořád se tady cítí jako doma. „Že se akce letos odehrává v Poděbradech, je jenom dobře, ale celkově se dá říci, že mám velký vztah k celému Středočeskému kraji. Poděbrady jsou místo, k němuž mám blízko, stále tu žije část mojí rodiny a rád se sem vracím," vyprávěl autor slavných gólů třeba do sítě Nizozemců.



„Jsem rád za tyhle akce. Vedou děti ke sportu a to je v dnešní době hodně složité. Raději tráví čas doma samy nebo s počítačem, přitom tady mohou být v kolektivu a pokud možno venku s balonem," dodal Bořek Dočkal.



Na mistrovství Evropy ve Francii ještě Dočkal moc nemyslí, na první místě je teď Sparta, která nutně musí uhájit druhé místo v lize, aby se mohla poprat o Ligu mistrů. „Já si Euro nechám na chvíli, kdy to bude aktuální a pak se na něj budu soustředit. Udělám všechno pro to, abych tam jel, abych se tam dostal na hřiště a hrál dobrý fotbal. Ale je to ještě daleko," uzavřel nejslavnější poděbradský fotbalový odchovanec.