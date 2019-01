Dobrovice - Po včerejším příchodu kouče Stannera je tu další přestupová bomba v divizních vodách.

Petr Lukáš | Foto: Deník/František Bílek

Cigánek, Gába, Zbončák, Lukáš – ne, to není sestava některého z prvoligových fotbalových týmů z některé z minulých sezon. Jde o jarní sestavu divizního FK Dobrovice.



Podle exkluzivních informací Boleslavského deníku je právě stoper Petr Lukáš nejčerstvějším přírůstkem v dobrovické sestavě. Vedení klubu v zimě hodně stálo o Tomáše Řepku, nakonec se ve čtvrtek domluvilo s dalším obráncem s prvoligovými zkušenostmi.



Fotbalově začínal letos 35-letý obránce v Zápech u Brandýsa nad Labem, odkud se v mládežnických kategoriích přesunul do Sparty. Před rokem 2000 hostoval také v Mladé Boleslavi. Pět hrál v Liberci, odkud zamířil do Sparty. Po Teplicích následovalo zahraniční angažmá v rakouském LASK Linz. Po půl roce následoval návrat na sever Čech, kde s ním po podzimu přestali počítat.



Petr Lukáš, který bydlí nedaleko Mladé Boleslavi absolvoval část zimní přípravy s Dlouhou Lhotou, nyní bude hrát jen několik kilometrů odtud. „V Teplicích by nehrál, tak jsme rádi, že se nám podařilo jej získat. Samozřejmě ho znám z ligových trávníků, a v Boleslavi jsem trénoval jeho bratra Pavla," řekl na Lukášovu adresu nový kouč Dobrovických Karel Stanner. Do středočeského klubu přichází na hostování do léta.