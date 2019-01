Mladoboleslavsko - Kluby z ČFL za sebou mají první přípravné utkání. S jakými změnami do nich naskočili fotbalisté Dobrovice a Benátek?

Přípravné utkání: Dobrovice - Chrastava | Foto: Karel Jedlička

Dobrovice – Chrastava 5:4

Pár známých tváří hrstka dobrovických fanoušků mezi poletujícími sněhovými vločkami poznávala, první přípravný zápas na boleslavské umělce ale sloužil hlavně k otestování posil. Byla mezi nimi třeba bousovská opora Koštíř či ex-benátecké duo Bojčuk – Žaloudek. Lépe si proti divizní Chrastavě vedla parta z prvního poločasu. Skóre otevřel Tvaroha a za dvě minuty si soupeř srazil přímý kop do vlastní brány. Také kanonýr Volf přes vánoce neztratil střelecké vlohy a trefil se po přihrávce zprava po zemi. „V první půlce byla sestava trošku silnější, soupeře jasně přehrávala," uvedl trenér Petr Hejno.



O místo v bráně se rve Bojčuk s navrátilcem Dědkem. „Po odchodu Slavíka zůstává jedničkou Ondra Bartoš, který měl dnes volno," vysvětlil kouč. Hůře si vedl Dědek, začal sice vyškrábnutím velké šance, z následného rohu však inkasoval a v závěru lovil míč ze sítě ještě třikrát. Ještě předtím se prosadili dobrovičtí nováčci: Březinovu kolmici proměnil v 68. minutě kličkou brankáři a zasunutím z úhlu Denis Peljak, jeden z tria posil ze slávistické juniorky, a vzápětí potrestal hrubku v rozehrávce Dan Kubec z divizní Libiše.



Chrastava s veteránem Štajnerem v sestavě vyslala v posledním tuctu minut favoritovi důrazné varování a snížila z 5:1 na 5:4. „Dostat čtyři góly za půli není dobrá vizitka defenzivní činnosti, pod dva góly se podepsal i brankář," konstatoval Petr Hejno. Ex-dobrovický Suk dal „gól z půlky", když ho Dědek při odkopu trefil míčem do pozadí. V síti skončil i slabý pokus Kouby a v poslední minutě neuhlídali cukrovarníci další roh.

Trenéři se dohodli ještě na penaltovém rozstřelu nanečisto, který Picava prohrála 3:5.

Branky: 15. Tvaroha, 17. vlastní, 41. Volf, 68. Peljak, 71. Kubec – 51. Beneš, 79. Suk, 88. Kouba, 90. Uzel.

Dobrovice: Bojčuk (46. Dědek) – Peljak, Routek (46. Soběslav), Lukáš, Dratva (46. Fialka) – Tvaroha, Osvald (46. Koštíř), Žaloudek, Bernát (46. Skuhravý) – Volf (46. Kadeřábek), Kubec.

Kutná Hora – Benátky 2:4 (1:1)

V kádru Benátek nenajdeme proti podzimu několik jmen – Bojčuk a Žaloudek zkouší štěstí v Dobrovici, Marek Sedláček odchází za bratrem Michalem do Rakouska, do Horek se přesouvá Korec, naopak opačným směrem by měl přijít Smetana. Benátecký dres nebude oblékat ani Lacek a po deseti letech skončil také Milan Karásek, který je zatím volný agent.

Utkání na kutnohorské umělce, které proti diviznímu soupeři Benátky vyhrály 4:4, se hrálo na těžkém terénu. Byť šlo o umělku. „Hráli jsme těžké utkání na náročném terénu. Zápas začínal od desíti hodin, ale v devět ráno začal padat sníh. Bohužel, během utkání napadla nějaká vrstva sněhu a po přestávce se už dohrávalo skoro v neregulérních podmínkách," řekl na kutnohorský trenér Radek Kulhánek.

Branky: 30 a 61. M. Frejlach – 35. J. Kraus, 55. Borovička, 65. Šíma, 85. Kamlach. Rozhodčí: Koleček. ŽK: 0 – Kamlach. Diváci: 10.

Benátky: Levíček (46. Jíra) – Scheufler, Hošťálek, Borovička, Sudek (46. Horák) –? Radosta (46. Štrbík), Kraus (65. Radosta), Knobloch (46. Synek), Kamlach (46. Krýda), Boček (65. Kamlach) – Šíma.

Místo drahého Špindlu do Heřmanic

Třetiligová Dobrovice v zimní přestávce skládá z půlky nové mužstvo. Hráčský exodus si vynutil stejně jako v létě či před rokem početně obsazený konkurz o dobrovický dres. Největší ztrátou je odchod druhého nejlepšího střelce, záložníka Tomáše Valenty, který v létě přišel z juniorky Slavie. Kdo sledoval jeho výkony na podzim, tomu bylo jasné, že ve třetí lize dlouho nevydrží. „Jsem rád, že se prosadil a dostal smlouvu v druholigovém Sokolově," přeje bývalému svěřenci trenér Petr Hejno. Nevytížený Boček se uchází o smlouvu v Benátkách, pryč je Šidlo, půlroční hostování ukončili brankář Slavík, Hurka, Munzar a David Skuhravý. „Na začátku přípravy chybí pro zranění Novák, Vajgl a Schubert, stejně jako Miškovský, u kterého je otázka, jestli se vůbec do áčka vrátí," konstatoval Hejno. Torzo kádru doplnila prakticky kompletní jedenáctka posil či testovaných hráčů. Všichni po třech trénincích absolvovali v sobotu první přátelák s divizní Chrastavou, který vyhráli divokým skóre 5:4. „Kluci hrají třetí ligu a dobře vědí, o co jde. Nemůžu říct, že by někdo přišel vykrmený nebo bez kondice," usmíval se Petr Hejno. V domácích podmínkách se Dobrovice bude připravovat ještě týden. „24. ledna jedeme na soustředění. Máme v klubu povinnost trochu šetřit, tak místo drahého Špindlu jedeme do Heřmanic, kde to taky není špatné. Odjedeme s dvaceti hráči, kádr chci mít do soustředění uzavřený," sdělil trenér. „Jistý je příchod Routka, Fialky a Peljaka ze Slavie a Žaloudka z Bohemky, který hostoval v Benátkách. Uvidíme, jak to dopadne s Bojčukem, který to ještě v Benátkách nemá dořešené. Ostatní hráči jsou zatím na testech a musíme to rozlousknout po dvou přátelácích, které nás čekají tento týden," zmínil Hejno. V prvním zápase nastoupili kromě zmíněné pětice ještě obránce Dratva z Hořovicka, záložník Koštíř z Dolního Bousova, dorostenec Radek Skuhravý, v útoku Kadeřábek z A-třídních Čelákovic a Kubec z divizní Libiše, který se uvedl gólem. Vyloučen není ani příchod zkušeného útočníka z vyšší soutěže.

KAREL JEDLIČKA, JAROSLAV BÍLEK