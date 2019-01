Týniště nad Orlicí - Dobrovice s čerstvou jistotou prvenství a postupu zajížděla na půdu již beznadějně posledního Týniště.

Dobrovice s čerstvou jistotou prvenství a postupu zajížděla na půdu již beznadějně posledního Týniště. Hosté, kterým v základu chyběli kapitán Miškovský, jeho zástupce Patočka i nejzkušenější muž Homola, zápas v úmorném horku nevypustili a připsali si své nejvyšší divizní vítězství za posledních sedm let.

Domácí outsider se poměrně dlouho srdnatě bránil. Ve 14. minutě mu navíc přálo štěstí, když dobrovický střelec Volf v samostatném úniku trefil pouze břevno. Ve 32. minutě už se ale skóre pohnulo. Golovko nacentroval před bránu a Suk na přední tyči balon zblízka zarazil pod víko.



Za tohoto stavu se pokračovalo i několik minut po změně stran. Potom ale domácí hráče definitivně zlomily dva slepené góly. Dobrovice předvedla dlouhou trpělivou kombinaci, na jejímž konci Rudolf zužitkoval Osvaldův přízemní centr střelou do odkryté branky. Jen několik chvil po rozehrání dostal Volf dlouhý balon za obranu a zblízka propálil týnišťského gólmana potřetí.



V 55. minutě vyslal Suk do trháku Cigánka, ten tváří v tvář brankáři předal míč Osvaldovi, který už zakončoval do prázdné brány. Chvíli na to se v ojedinělé, o to ale větší příležitosti zjevil domácí útočník, osamocen ale na Pávka v dobrovické bráně nevyzrál. Místo toho se popáté radovali hosté. Tou dobou už v útoku namísto kanonýra Volfa působil brankář Bartoš. Ten byl v 71. minutě faulován, přímý kop rozehrál Krystan a Šidlo míč uklidil do sítě oku lahodící hlavičkou. Konečnou podobu dostalo skóre v 74. minutě, kdy Rudolfův přízemní centr prošel celým vápnem až na zadní tyč, kde jej do brány dorazil Cigánek.



Dobrovičtí si připsali svou nejvýraznější divizní výhru od sezóny 2007/2008, kdy doma zdolali Předměřice 10:0. Z aktuální sezóny, která se zlatým písmem zapíše do historie FK Dobrovice, zbývá odehrát poslední kolo. Dobrovičtí v něm přivítají předposlední celek soutěže, Českou Třebovou. Utkání startuje v sobotu 13. června už v 15 hodin, po jeho skončení mužstvo převezme medaile pro vítěze divizní skupiny C a historický úspěch poté náležitě oslaví i se svými fanoušky.

Týniště n. O. – Dobrovice 0:6 (0:1)

Branky: 32. Suk, 48. Rudolf, 49. Volf, 55. Osvald, 72. Šidlo, 74. Cigánek.

Dobrovice: Pávek – Novák, Váňa, Soběslav, Šidlo (77. Miškovský) – Golovko (46. Cigánek), Krystan, Osvald, Kubelka (46. Rudolf) – Suk, Volf (66. Bartoš).

STANISLAV CHMELA