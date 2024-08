/FOTOGALERIE/ Osud pohárového zápasu mezi divizní Dobrovicí a druholigovou Viktorií Žižkov se začal naplňovat hned ve 28. vteřině. Bičiště zezadu stáhl pronikajícího Gembického a nařízenou penaltu pak proměnil exdobrovický Jiří Sodoma – spolustrůjce vítězství Picavy v minulém vzájemném utkání. To se odehrálo před devíti lety v ČFL.

Dnes byly pohárové karty rozdány úplně jinak. Žižkovští byli na míči jistější a když si během dalších minut ověřili, že jim od domácích nehrozí nebezpečí, rozjeli další nápor. Gembický nenápadnou střelou v 28. minutě zvýšil, Sodomu šanci pak po nechtěném namazání od domácího Bory skvěle zneškodnil Bartoš, jenže za dvě minuty právě domácí brankář podrazil ve vápně Řezáče a i druhou nařízenou penaltu Sodoma proměnil na 0:3. To ještě nebylo všechno, Gembického centr zavěsil žižkovský útočník hlavou zblízka do sítě a hattrick z úcty k domácím neslavil.

„Žižkov měl pět střel na bránu, dal z toho čtyři góly, z toho dva z penalty. O přestávce jsme si řekli, že budeme hrát druhý poločas jako za stavu nula nula, fotbalový život je krátký a některým hráčům se třeba nemusí poštěstit si zahrát proti takovému soupeři,“ řekl domácí trenér Michal Sedláček. „Za druhý poločas musím kluky pochválit, i když samozřejmě hosté také trochu polevili. Na to, že je mezi námi rozdíl dvou soutěží, to od nás nemělo tak špatné parametry,“ dodal bývalý prvoligový fotbalista Mladé Boleslavi.

Po hodině hry mohl dokonce Sodoma přidat čtvrtý gól po Petrákově uličce, jeho dělovku však Bartoš vytěsnil na roh. Až pak konečně přišly chvíle Picavy. V 65. minutě rybičku Vojtěcha Němce po dlouhém autu ještě vyškrábl Kotek na roh, po něm ostrý centr Alexandra Bory lehce lízl hlavou za záda žižkovského brankáře urostlý stoper Jan Kalabis.

Byl to však jen ojedinělý záblesk, naopak Bartoš se znovu vyznamenal, když pádem pod nohy sebral velkou šanci Proškovi, i poté robinzonádou proti Petrákově dělové ráně z velkého vápna. Nakonec tak devět let starou porážku Viktoriáni oplatili Picavě i s úroky, o čemž dvě minuty před koncem rozhodl ze závaru doklepnutím do prázdné Václav Prošek.

„Určitě do startu zápasu je příjemné hned po minutě vést. Nehráli jsme úplně nejlépe, ale splnili jsme povinnost postoupit, nikdo se nezranil a to je hlavní,“ uvedl po zápase stručně trenér vítězů Marek Nikl. Žižkovský kotel po zápase vzýval cestu do Evropy, k té ale Viktorce chybí ještě šest kroků, zatímco pohárová cesta Dobrovice končí.

V MOL Cupu pokračuje druhé želízko z Boleslavska pro první kolo. Benátky góly střídajícího tria Žitka, Duch, Fabián z druhého poločasu vyhrály ve Velkých Hamrech 3:0.

Dobrovice – Žižkov 1:5 (0:4)

Branky: 66. Kalabis - 2. z PK, 38. z PK a 42. Sodoma, 28. Gembický, 88. Prošek. Rozhodčí: Opočenský. ŽK: 1:2. Diváků: 362. Střely na bránu: 2:9. Rohy: 3:7.

Dobrovice: Bartoš – Pastyřík (79. Zörkler), Kalabis, Macek, Horák, Bičiště (70. Cigánek) – Janovský (46. Krčmář), Bora, Král (46. Pánek), Linhart – Volf (62. Němec).

Žižkov: Kotek – Řezáč, Tregler, Divíšek (70. Fišl), Klusák – Gembický (62. Žiga), Jirásek (46. Petrák), Sixta, Muleme (82. Batioja) – Toula, Sodoma (70. Prošek).