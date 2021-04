Netradiční týden čeká boleslavské fotbalisty. Během pár dnů pojedou dvakrát na hřiště stejného soupeře – ve středečním čtvrtfinále poháru i v nedělním ligovém kole se představí na půdě Teplic. Pohárový zápas začne na teplickém stadionu v 15 hodin.

Mladá Boleslav míří v Mol Cupu do Teplic. | Foto: Deník/František Bílek

„Nebývá to obvyklé, že by se hrálo s jedním týmem, navíc dvakrát doma. Uvidíme, co to přinese,“ podivoval se nad souběhem okolností teplický záložník Robert Jukl. Ten se o víkendu radoval ze svého prvního ligového gólu. Moc radosti z něj ale neměl, pouze korigoval skóre vysokého debaklu 2:7 od Sparty.