V třetiligové skupině A se trojlístku Hostouň, Králův Dvůr a Povltavská fotbalová akademie (Štěchovice) obměnili dva soupeři. Sestupující Zbuzany a Sokolov nahradilo ex-druholigové béčko pražské Slavie a z divize postoupivší Sokol Lom.

V „béčku“ se Mladá Boleslav B, Velvary, Zápy a Kolín utkají kromě starých známých ze skončené sezony nově s Českou Lípou a béčkem libereckého Slovanu. Vítězové divizních skupin B a C nahrazují do druhé ligy se vracející Žižkov a sestupující Benešov.

V divizní skupině A pokračují Hořovice, Příbram B a Komárov už bez Tochovic, soutěž opustil i otloukánek z Horní Břízy a suverén z Lomu. Účast si v přeborech svých krajů vybojovaly Tachov a Jindřichův Hradec, třetím novicem je Sokolov padající z ČFL.

Nejsilnější středočeské zastoupení má tradičně skupina B. Stálí účastníci Neratovice, Kladno, Slaný a Český Brod se mohou těšit na derby s úřadujícím mistrem kraje Hřebčí, Brandýsem převeleným ze skupiny C a Nespeky. Ty z přeboru doplnily stavy poté, co kvůli nesplnění podmínky s mládežnickými týmy nebyly do divize připuštěny Zbuzany. Po sezoně v přeboru Karlovarského kraje, v níž neokusil porážku, se do soutěže vrátil Ostrov. Pryč jsou kromě vítězné České Lípy i Kosmonosy (do skupiny C) a sestupující duo Libiš – Vilémov.

V divizi C se nově potká kompletní trio z Boleslavska. K Benátkám, Dobrovici (utkají se hned v prvním kole) a Čáslavi přibyly z béčka Kosmonosy a z třetí ligy Benešov. Neúspěšné Dvůr Králové a Náchod nahradily Slavia Hradec Králové a Spoje Praha.

Třetí liga i divize odstartují shodně první víkend v srpnu (5. a 6.), první polovinu programu zakončí 15. kolo 11. a 12. listopadu.

