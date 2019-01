Mladoboleslavsko /FOTOGALERIE/ – Ve skupině A fotbalové okresní III. třídy se po víkendu opět měnil její lídr. Po porážce rezervy Dolnobousovského SK se v neděli díky třem bodům proti SKP vrátil do čela Klášter.

Jivina měla doma proti Bousovu raketový nástup a ve dvanácté minutě vedla už 3:0, když její hráči proměnili všechny své šance. Poté lídr tabulky přeci jenom vyrovnal hru a ve druhém poločase byl už dokonce lepším týmem na hřišti, ale z převahy dokázal vytěžit pouze a jen snížení na 1:3 i kvůli obětavému výkonu domácích hráčů.

Čistá doma jenom remizovala s Branžeží, která se závěrem podzimu přeci jenom nabírá formu. I tak ale byla Čistá v zápase jasně lepším týmem, její hráči ale zahodili nezměrné množství brankových příležitostí. O jediný gól domácích se postaral po půl hodině hry Macek. Domácí nakonec zahozené šance mrzely, když deset minut před koncem vyrovnal na konečných 1:1 Řezáč.

Sporting vyzval bělské béčko v azylu na Strašnově a ani tato komplikace mu nezabránila k pohodlnému vítězství. Domácí poslal do vedení už ve druhé minutě po Zajíčkově centru hlavou Kvapil, za dvacet minut navýšil domácí vedení Javůrek. Poté hra upadla do průměru, domácí už další gól nepřidali, ale to proti prakticky bezzubým hostům nevadilo.

Klášter měl v neděli šanci dostat se po zaváhání Bousova zpět do čela a to se mu v domácím prostředí podařilo. Josef Železný s Pavlem Kandráčem zajistili poločasové vedení 2:0. Policisté ale nesložili zbraně a po gólech Berana a Ďurčoviče bylo najednou v 65. minutě vyrovnáno. To ale probudilo do té doby spícího Josefa Kandráče, který vzal osud utkání do svých rukou a dvěma góly během deseti minut rozhodl o tom, že tři body zůstanou na Klášteře. Pojistku pak přidal z penalty ještě matador Hofman.

Jiskrné derby mezi Březnem a Židněvsí mnoho zajímavého nepřineslo. Téměř stopadesátka diváků totiž neviděla ani jeden gól, a to i přes fakt, že v brance Židněvsi musel nastoupit útočník Jurošek. Ten stejně jako Josef Bejr, který stále čeká na vlastní březenský dres a musí tak chytat v dresu z Dlouhé Lhoty, udržel čisté konto.

Bakovské béčko splnilo na Mukařově roli favorita a odvezlo si i díky dvěma brankám nestárnoucího Jana Resla výhru 4:2. Domácí dokázali během prvního poločasu dvakrát smáznout hostující vedení, na dvě branky po přestávce však už odpověď nenašli.





III. třída sk. A – 9. kolo



Čistá – Branžež 1:1 (31. Macek – 79. Řezáč), Jivina – DBSK B 3:1 (1. a 12. Nedvěd, 10. Novotný – 68. M. Šolc), Sporting – Bělá B 2:0 (2. Kvapil, 23. Javůrek), Klášter – SKP 5:2 (70. a 75. J. Kandráč, 5. Železný, 27. P. Kandráč, 83. Hofman – 52. Beran, 65. Ďurčovič), Mukařov – Bakov B 2:4 (24. Zubrík, 45. Kaiser – 6. a 81. Resl st., 37. Beránek, 61. Pokorný), Březno – Židněves 0:0.



Překvapení kola se zrodila na účet loňského účastníka okresního přeboru. Čejetice totiž doma překvapivě podlehly Žerčicím po divoké přestřelce 3:5. Výsledek je možná překvapením, po průběhu zápasu je však výhra hostů jednoznačně zasloužená. Domácí připravili hostům svými chybami řadu příležitostí a hosté je dokázali využít. Obrana domácích chybovala, záloha jakoby neexistovala a v útoku působil osamocený Plintovič, který se sice utápěl v kličkování, i tak dokázal dvakrát střelecky prosadit. Čejetice sice otevřely skóre zásluhou Polanky, ale do kabin se už šlo za vedení hostů. Po obrátce hosté zvýšili až na 4:1, ale domácí se ještě dokázali dostat na dostřel jedné branky. Definitivní tečku za zápasem ale udělal v nastaveném čase gólem na 3:5 Krouský.

Struhy doma rozstřílely béčko Pěčic poměrem 5:0. V prvním poločase se hrál ještě vyrovnaný fotbal, přesto jej domácí vyhráli 2:0. Druhá půle už patřila jasně domácím, kteří si v poklidu dokráčeli pro tři body.

Lídr tabulky rozhodl zápas na hřišti posledních Nemyslovic až v závěrečné desetiminutovce. „Domácí hráli důrazně a na malém hřišti jsme neměli příliš prostoru pro kombinaci,“ komentoval nakonec vítězný zápas útočník Akumy Michal Dvořáček. Deset minut před koncem vedli hosté rozdílem jediné branky. Pak přidal druhou v zápase Strnad, ale na drama zadělal snížením Červeňák. Právě dramatickou koncovku ale odmítl hned o dvě minuty později dovršením hattricku střelec Akumy Strnad. Akuma tak i po devíti kolech drží stoprocentní bilanci, kterou se jim v příštím kole pokusí překazit v očekávaném derby Čejetice.

Předměřice uhrály doma remízu 2:2 s béčkem Horek, které vyhrálo 2:0 na červené karty. Postarali se o to hříšníci Cimrman s Kohoutem.

Krnsko zvládlo těžký zápas v Luštěnicích. Utkání mělo jediného střelce – o třech bodech pro hosty rozhodl ve 32. minutě Martin Šulc.

Strašnov sice doma v zápase proti Ledcům vedl 1:0, pak ale hosté zabrali a ještě do poločasu vedli 2:1. Svůj náskok po změně stran pohodlně navyšovali a nakonec si odvezli tři body za výhru 5:2.



III. třída sk. B – 9. kolo



Struhy – Pěčice B 5:0 (38. a 58. Bucek, 43. a 65. Šíma, 79. Michal), Čejetice – Žerčice 3:5 (75. a 89. Plintovič, 9. Polanka – 19., 47. a 90. Krouský, 16. Konečný, 70. Bucek), Nemyslovice – Akuma 1:4 (84. Červeňák – 20., 81. a 86. Strnad, 89. Skramužský), Předměřice – Horky B 2:2 (3. V. Práger, 55. Petráš – 48. Váňa, 69. Hlaváček), Luštěnice B – Krnsko 0:1 (32. M. Šulc), Strašnov – Ledce 2:5 (18. Strach, 65. Švanda – 22. Valeš, 37. Konečný, 52. Donát, 55. Kamler, 86. Kalát).





Petr Fencl, Jaroslav Bílek