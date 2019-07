Ten měl z uplynulé superligové sezony hodně smíšené pocity, přestože Příbram po dlouhé době tabulku celé soutěže neuzavírala a skončila s dvanácti body na sedmém místě. „Naším cílem bylo neskončit poslední, což jsme splnili," řekl s potěšením, ačkoliv měl několikrát během ročníku vrásky na čele.

Důkazem byly především zápasy v jarní části sezony. „Ačkoliv jsme na podzim nezískali tolik bodů, herně jsme ho zvládli velmi dobře. Zbytečně jsme ztratili pouze v boji s Plzní (5:6), ale jinak jsme byli vyrovnaným soupeřem i třeba Brnu, které nakonec získalo titul. Na jaře jsme lacino přenechali všechny body Jihlavě (4:8), ale nejvíce nás trápila nízká účast, která nás stála další cenné body," věří, že umístění týmu mohlo být v konečném hodnocení ještě lepší. „Hned v prvním domácím zápase jsme měli pouze dva hráče na střídání, následně jsme v Blanensku měli k dispozici jen pět hráčů. Vše vyvrcholilo tím, že jsme vůbec neodjeli na zápas do Olomouce, ač tedy z neočekávaných technických důvodů, ale problém to byl obrovský," nastínil největší zklamání, které vyplývá z více faktorů.

Z části se jedná o odraz hráčské základny, která už na Příbramsku není taková, jako v minulosti. „V jednu chvíli jsme měli až pět lig, které neměly pouze osm, ale dvanáct týmů. Momentálně máme ve spolku registrovaných okolo pěti stovek členů, zatímco v dřívějších dobách byla naše základna až čtyřnásobně vyšší. To se samozřejmě neprojevuje pozitivně ani na našem superligovém výběru, který stojí na úzké základně hráčů," prozradil.

Hlavní problém je však podle jeho názoru jinde. „Máme kvalitní mužstvo, doplácíme ale na nesehranost oproti ostatním týmům, jež se pak odráží v řešení klíčových situací, které rozhodují zápasy," nastínil kámen úrazu. „Bohužel chuť sejít se mimo zápas nevidím, ale rozumím tomu, v současné době jsou časové možnosti každého malé, je to škoda. Jsem si vědom, že nejsme schopni hráčům nabídnout podmínky jako například Blanensko, ale základem je chtít," má jasno Vančát.

I proto se začala nad existencí příbramského výběru pomalu stahovat mračna. A tak se i přes historicky nejlepší umístění v Superlize řešilo, jestli bude Příbram v soutěži nadále pokračovat. „Proběhlo osobní setkání s hráči, kteří chodí pravidelně a jsou základní stavební kameny. Neřešili jsme výkonnost, šlo především o chuť a odhodlání," přiblížil předseda.

A resumé? „Příbram pokračovat bude. Jsem moc rád. Byla by to velká škoda, nejen z hlediska historie, ale myslím, že se jedná i o reprezentaci města Příbram. Zároveň by v budoucnu bylo velmi těžké se do soutěže vrátit," přiznal Milan Vančát.