Fotbalisté Mladé Boleslavi se zapojili do nového ročníku tuzemské pohárové soutěže MOL Cup v jejím druhém kole a na domácím trávníku přivítali - a 4:2 porazili - třetiligové Ústí nad Labem. Utkání se původně mělo hrát na ústeckém hřišti, ale protože na něm finišují práce s rekonstrukcí trávníku a atletického oválu, hrálo se v mladoboleslavské Lokotrans Aréně.

Boleslavští ve 2. kole MOL Cupu na svém hřišti porazili Ústí nad Labem 4:2. | Foto: FKMB/Jiří Koros

Souboj měl jasného favorita v domácích, vždyť šlo o rozdíl dvou soutěží a prvoligista svoji roli potvrzoval. Už v šesté minutě Kadlec na pravé straně přihrál Žitnému a jeho přízemní centr Mašek z hranice malého vápna usměrnil do ústecké sítě - 1:0.

Boleslavští měli hru plně pod kontrolou a na ústeckou branku se valily další útoky. Dvakrát se do zajímavého zakončení dostali Solomon s Ladrou, ale neuspěli. To se povedlo až minutu před odchodem do šaten Marečkovi, který po rychlé akce a přesné přihrávce udělal kličku brankáři a do branky pečetil na poločasových 2:0.

Hned po pár minutách druhé půle se podruhé v utkání přesně trefil Mareček a za stavu 3:0 to vypadalo, že zápas už je dávno rozhodnutý. Domácí si svůj náskok hlídali a nikdo by nepředpokládal, že by to Severočeši mohli nějak zdramatizovat. Ale stalo se…

V 83. minutě se napřáhl Tarasenko a míč se od tyče odrazil od tyče do sítě. Uběhla minuta, z velké dálky se napřáhl ústecký Trenda a Mikulec se v brance trochu začervenal - 3:2!

Z jasného zápasu rázem bylo drama, ale v 88. minutě domácí definitivně utnuli snahy hostů o vyrovnání. Mašek po centru Kostky dal výsledku přesnou hlavou definitivní podobu - 4:2.

FK Mladá Boleslav - FK Viagem Ústí nad Labem 4:2 (2:0)

Branky: 6. a 88. Mašek, 44. a 52. Mareček - 83. Tarasenko, 84. Trenda. Rozhodčí: Petřík - Vlček, Šimáček. ŽK: Adekuoroye (Ústí). Diváků: 560.

Boleslav: Mikulec - Kadlec (46. Kostka), Šimek, Karafiár, Suchomel (46. Fulnek) - Poulolo (71. Matějovský), Žitný - Solomon, Mareček (57. Vojta), Mašek - Ladra (71. Vaníček).

Ústí nad Labem: Četverík - Hudec, Čítek, Spychka - Trenda - Adekuoroye (71. Štercl), Čičovský (46. Chodora), Quattara, Stružínský (71. Uličný) - Benda (65. Kubín), Černý (65. Tarasenko).

